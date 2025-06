Virtualmente Petar Stojanovic è già un ex, essendo il suo contratto ormai prossimo alla scadenza. Il 30 giugno 2025 verrà meno il suo vincolo con l’Empoli e il calciatore sloveno sarà libero di firmare con chi vuole. Le ultime stagioni non sono andate benissimo: prima il prestito alla Sampdoria, poi quello con la Salernitana, terminato con la retrocessione dei campani ad opera proprio dei liguri. Stojanovic ha terminato in anticipo la sua stagione a a causa dell’espulsione rimediata nella sfida di andata del playout.

Arrivato a Empoli nel 2021, Stojanovic ha messo a referto 66 presenze in maglia azzurra segnando un gol. E adesso, come detto, è pronto a una nuova avventura, stavolta fuori dai nostri confini. Secondo i media polacchi il 30enne terzino avrebbe accettato le lusinghe del Legia Varsavia, pronto a offrirgli un contratto biennale con opzione per il terzo. Alla fine di questa settimana dovrebbero essere previste le visite mediche di rito, prima della firma definitiva.