Il reparto offensivo dell’Empoli per la prossima stagione, che come noto sarà oggetto di una profonda rivoluzione rispetto al recente passato, potrebbe includere una vecchia conoscenza. Secondo indiscrezioni molto attendibili, infatti, c’è la concreta possibilità che Pietro Pellegri possa restare in maglia azzurra e mettersi a disposizione di Guido Pagliuca per il campionato 2025/26. Il motivo risiede nella trattativa, ormai in stato avanzato, che dovrebbe portare Tino Anjorin al Torino. Proprio da ambienti vicini al club granata arrivano conferme su un possibile inserimento del cartellino di Pellegri nell’operazione. Inoltre, pare che lo stesso attaccante, classe 2001, abbia dato il proprio assenso a rimanere a Empoli, nonostante la retrocessione in Serie B.

Sull’attaccante genovese, l’Empoli vantava un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, opzione che però – come noto – non è stata esercitata. Va da sé che, in questo momento, il valore di mercato di Pietro Pellegri risulti ridimensionato, complice il grave infortunio che continua a condizionarlo: la rottura del legamento crociato. Nonostante ciò, nel breve scorcio di stagione in cui ha indossato la maglia azzurra, Pellegri aveva offerto segnali molto positivi, realizzando tre reti in undici presenze. Le sue marcature erano arrivate in tre gare consecutive contro Como, Lecce e Udinese, a testimonianza di un momento di forma crescente. L’infortunio, purtroppo, è arrivato nel corso dell’ultima grande prestazione dell’Empoli, il netto 4-1 esterno contro il Verona. Una curiosità: la prima partita saltata da Pellegri dopo l’infortunio fu proprio quella contro il Torino.

Le prossime ore potrebbero portare sviluppi significativi. Con ogni probabilità, sarà l’inizio della prossima settimana a fare chiarezza. Come già riportato, Anjorin è molto vicino al passaggio al Torino, anche se l’accordo economico definitivo non è stato ancora raggiunto. L’inserimento del cartellino di Pellegri, insieme a un conguaglio cash da circa 10 milioni, potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare la trattativa. Ovviamente, resta da valutare con attenzione l’attuale condizione fisica del giocatore e i tempi di recupero, ma se dovesse tornare a disposizione in tempi utili, Pellegri potrebbe davvero rappresentare un innesto di peso per affrontare al meglio la prossima Serie B.