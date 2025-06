Anjorin-Torino è praticamente affare fatto. Nella notte di ieri è giunta infatti la notizia dell’accordo tra Empoli e dirigenza granata per il passaggio del centrocampista inglese alla corte di Marco Baroni. Già nei giorni scorsi si era paventato questa possibilità e piano piano, rosicchiando terreno nei confronti di Roma e soprattutto Fiorentina, il Torino è riuscito a mettere la freccia e a trovare gli argomenti giusti per convincere l’Empoli.

Stando ai colleghi torinisti, Anjorin passa al Torino per una cifra di 7 milioni (il 40% sarà destinato, come da accordo, al Chelsea, la sua precedente squadra) più bonus e il prestito di Pietro Pellegri, che come vi abbiamo raccontato qualche ora fa, tornerà a Empoli dopo il passaggio temporaneo della scorsa stagione. Per Anjorin si chiude così l’avventura azzurra dopo appena un anno, regalando all’Empoli un’altra importante plusvalenza.