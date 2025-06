Il futuro sportivo di Liam Henderson, e concedeteci una punta di dispiacere, sarà lontano da Empoli nella prossima stagione. Anche il centrocampista scozzese rientra infatti tra quei calciatori in scadenza di contratto e, a partire dal 1° luglio, sarà ufficialmente svincolato, libero di trovare una nuova squadra.

Tutto lascia pensare che il destino dell’ex Verona sia sempre più orientato verso l’Inghilterra. Già alcune settimane fa avevamo scritto dell’interesse manifestato da Bristol City e Swansea, ma oggi si aggiungono alla lista altri due club ambiziosi. Da una parte il Leeds United, fresco vincitore della Championship e quindi pronto a tornare in Premier League per la stagione 2025/26. Dall’altra, attenzione al Wrexham, squadra gallese appena promossa proprio in Championship e divenuta celebre negli ultimi anni per essere stata rilevata da un noto attore hollywoodiano, diventando protagonista di una docuserie su Disney+.

Per Henderson si tratterebbe, in ogni caso, di un ritorno a casa, o quantomeno di un riavvicinamento. Tuttavia, l’Italia potrebbe non essere del tutto fuori dai radar: ci risulta, infatti, che il Lecce continui a monitorare la situazione e non è da escludere che il club salentino possa tentare un affondo nelle prossime settimane.