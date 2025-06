Il punto interrogativo nel nostro titolo è d’obbligo, poiché al momento non abbiamo riscontri concreti in merito. Riprendiamo tuttavia quanto riportato pochi minuti fa dal portale TuttoMercato, secondo cui l’Empoli starebbe valutando il profilo di un centrocampista che, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Juve Stabia sotto la guida tecnica di Guido Pagliuca, futuro allenatore del club azzurro. Il nome in questione è quello di Nicola Mosti, classe 1998.

Si tratta di un calciatore che ha già vestito la maglia dell’Empoli, seppur solo a livello giovanile: cresciuto nel vivaio azzurro, ha lasciato Monteboro nel 2016 per approdare nella Primavera della Juventus. Legato per diversi anni al club bianconero, ha vissuto però un percorso fatto di numerosi prestiti. Sganciatosi dalla Juve ha poi vestito le maglie di Monza, Ascoli, Virtus Entella e Modena, fino ad approdare, nella scorsa stagione, alla Juve Stabia. A Castellammare di Stabia non ha trovato grandissima continuità, scendendo in campo spesso da subentrato. Tuttavia, è giusto sottolineare che l’inizio di stagione lo ha visto protagonista: nelle prime sei giornate è sempre partito titolare, firmando subito tre assist. Nel finale di campionato è tornato ad avere un ruolo più centrale, trovando anche la via del gol in due occasioni, contro Mantova e Catanzaro.

Si parla di un trequartista (nella Juve Stabia lo scorso anno è sempre stato impiegato in quella posizione) che predilige giocare tra le linee e bravo nelle verticalizzazioni. Di lui si dice che abbia un piede discreto, soprattutto nei calci da fermo. La continuità prestazionale sembra essere un po’ il suo tallone d’Achille mentre si distingue per un primo controllo di qualità e buona rapidità nello stretto. In totale Mosti ha sulle spalle 45 partite in serie B con 3 gol e 4 assist. Come detto, al momento non abbiamo però particolari riscontri si questo rumor. La settimana prossima potrebbe dirci di più-.