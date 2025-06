L’Empoli sembra essersi deciso a cedere in prestito Jacopo Seghetti, al fine di fargli fare una prima esperienza da portiere titolare. Fin dai giorni successivi al termine del campionato, ci si è posti la domanda se fosse opportuno affidarsi ai guanti dell’estremo difensore di San Miniato o se, invece, la dirigenza azzurra dovesse pensare a un profilo più esperto. Le attenzioni nei confronti di Andrea Fulignati, che tornerebbe all’ovile dopo aver collezionato esperienze in varie squadre, portano in quest’ultima direzione. L’Empoli, che in questo momento dispone anche di Perisan, Brancolini e Stubljar, vorrebbe quindi maggiore esperienza tra i pali e Fulignati è considerato la scelta numero uno.

Tornando a Seghetti, nelle ultime ore – come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione – pare si sia manifestato un interesse importante da parte del Pontedera, nota fucina di calciatori giovani e da cui in passato sono transitati numerosi calciatori dell’Empoli. In prestito, naturalmente, perché l’Empoli vuole mettere alla prova Seghetti e monitorarne i progressi. Fino a pochi giorni fa lo stesso Pontedera sembrava orientato a prendere il portiere della Primavera azzurra Vertua, ma il cambio di direttore sportivo e la possibilità di prendere Seghetti hanno intiepidito l’affare.

Pontedera potrebbe essere l’occasione giusta per Seghetti per mettersi in mostra e tornare a Empoli con maggiore maturità. Un’altra stagione all’ombra del portiere titolare non gli servirebbe e finirebbe per rallentare il suo percorso di crescita. La dirigenza azzurra sta valutando seriamente l’opzione di cedere il suo portierino classe 2005.