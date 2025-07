Il destino di Jacopo Seghetti sembra scritto. Lo aspetta una stagione in C che gli permetta di giocare stabilmente da titolare e di acquisire maggiore esperienza. La società azzurra monitorerà costantemente i suoi progressi e per questo sta cercando di capire quale sia la soluzione migliore per il giovane portiere cresciuto nel vivaio. In settimana vi avevamo parlato dell’interesse del Pontedera: un interesse concreto, spinto dagli ottimi rapporti intercorrenti tra le parti, che negli ultimi anni hanno collaborato spesso per far crescere i giovani azzurri.

Come riporta TMW, nelle ultime ore si registrano gli interessi di due neopromosse: quello delle Dolomiti Bellunesi ma soprattutto del Livorno, tornato in C dopo anni di purgatorio. I labronici sono alla ricerca di un portiere affidabile e l’obiettivo principale è proprio l’estremo difensore azzurro. Naturalmente la formula per qualsiasi destinazione sarebbe quella del prestito secco. L’Empoli non vuole perdere il controllo sul suo portiere e non ha fretta di chiudere. Soppeserà le varie alternative e prenderà quindi la decisione che reputerà migliore.

Intanto Seghetti comincerà la stagione presentandosi al ritiro, a meno che la cessione non venga imbastita durante questa settimana.