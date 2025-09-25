|G E N O A
|3
|E M P O L I
|1
12′ Saporiti; 15′ Frendrup; 55′ Marcandalli; 82′ Ekhator
A Marassi gli azzurri escono sconfitti per 3-1 dal Genoa ed escono dalla Coppa Italia. Vantaggio azzurro con Saporiti, poi il Grifone rimonta con Frendrup, Marcandalli ed Ekhator. Non si pretendeva il risultato quest’oggi ma si pretendeva un atteggiamento propositivo che potesse essere di ispirazione per l’importante gara di campionato. Possiamo dire che la squadra è stata in partita fino al terzo gol del Genoa ed ha fatto vedere buoni spunti, mettendo spesso in difficoltà la squadra sulla carta più forte. Certo, va detto, in difesa continuiamo ad avere grandi problemi, subiamo anche oggi tre reti e tutte e tre che nascono da errori specifici. Questo è un aspetto che va assolutamente migliorato perché prendere pochi gol, è oggettivo, serve per poter far bene e vincere le partite. Parlavamo di atteggiamento e, come detto, questo c’è stato. Buone prestazioni da parte di diversi singoli con un Saporiti che alla prima vera partita, nella sua Genova, timbra anche il cartellino. Anche Ilie ha rifatto vedere sprazzi di qualità, una qualità che da lui ci aspettiamo. In campo poi tanti giovani che hanno cercato di fare del loro meglio. Pagliuca fa un po’ di turnover ma, ci ripetiamo, ha saputo far rivedere parte di quel gioco che si era visto all’esordio in campionato. Adesso subito la testa alla Carrarese perché sarà lì che i giudizi saranno assolutamente importanti e senza grandi appelli.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (65′ Masini), Stanciu, Carboni, Messias (46′ Venturino), Gronbaek (65′ Thorsby); Colombo (59′ Ekhator).
A Disp: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Cuenca, Otoa, Fini.
Allenatore: Patrick Vieira.
EMPOLI (3-4-2-1) : Perisan; Obaretin, Guarino, Carboni (58′ Zanaga); Ebuehi (65′ Indragoli), Belardinelli, Yepes (65′ Ignacchiti), Moruzzi; Ilie, Saporiti (81′ Campaniello); Popov (58′ Shpendi).
A Disp: Gasparini, Versari, Tosto, Perin, Lauricella, Pasalic, Busiello, Orlandi.
Allenatore: Guido Pagliuca.
ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Ceccon/Biffi. VAR: Maresca/Gariglio
LIVE MATCH
94′ – Finisce a Marassi, gli azzurri escono sconfitti per 3-1. Punteggio anche troppo rotondo rispetto a quanto visto. Non si chiedeva di passare il turno, la prestazione a grandi linee c’è stata anche se dietro si continua a fare una grande fatica. La Coppa finisce qui.
90′ – Saranno tre di recupero.
89′ – Cross basso di Fini da sinistra, poteva essere pericoloso, ci mette una toppa Indragoli.
86′ – Grande rischio di Moruzzi che per mettere una palla in angolo per poco non fa autogol. Il cross era di Fini.
85′ – Punizione per gli azzurri ai 30metri, la scodella Ignacchiti, la toglie Masini.
82′ – Arriva il tris del Genoa. Azione prolungata con Venturino che la mette dentro ma la palla viene messa fuori, va al tiro Stanciu con respinto da Perisan, Guarino va a spazzare ma la combina grossa e ne aproffita Ekhator che segna.
81′ – Ultimo cambioper Pagliuca: Campaniello per Saporiti.
78′ – Saporiti ci prova dal limite ma il tiro non è per niente preciso e la sfera esce nettamente fuori.
76′ – Ancora un angolo trovato da Venturino sulla nostra corsia di destra. Palla messa dentro la nostra area, stacca Thorsby, la blocca Perisan.
70′ – Venturino prova un rasoterra dal limite, poca forza e palla fuori.
65′ – Cambio Empoli: Indragoli per Ebuehi, Ignacchiti per Yepes.
63′ – Gronbaek prova a mandare in porta Ekhator, ci arriva prima Ebuehi.
58′ – Cambio per gli azzurri: Zanaga e Shpendi per Carboni e Popov.
57′ – Rasoterra di Yepes da fuori area, la palla esce di qualche metro alla destra di Leali.
55′ – Genoa in gol ed in vantaggio. Calciato l’angolo, libera la nostra difesa ma recupera il Genoa con Sabelli che la mette in mezzo, la prolunga Stanciu e Marcandalli anticipa Carboni e Perisan.
54′ – Moruzzi chiude Venturino in corner.
51′ – Cross teso di Ilie, Stanciu di testa si rifugia in angolo. Calcia Saporiti, Belardinelli la prende non bene di testa e la palla esce sopra la traversa.
49′ – Venturino prova dal vertice sinistro dell’area, la palla va via dritta e per fortuna non gira. Tiro nettamente fuori.
48′ – Cross di Moruzzi da destra, ci arriva Carboni dall’altra parte con il piatto, palla tra le braccia di Leali.
2° Tempo
46′ – Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo. Partita piacevole con un Empoli vivo sia per punteggio che per anima. Peccato per il vantaggio durato soltanto tre minuti.
46′ – Sabelli da destra, Colombo prova a girare di testa: fuori.
45′ – Combina il Genoa dentro la nostra area, Messias per Carboni che prova ad incrociare; Perisan la inchioda a terra.
44′ – Tiro cross pericoloso di Valentin Carboni da destra, il pallone sibila sulla parte superiore della nostra traversa.
42′ – Il nostro Carboni guadagna un angolo, chiuso da Stanciu. Calcia Saporiti la toglie di testa Frendrup.
39′ – Fallo di Carboni su Messias; punizione per il Grifone ai 30metri centrale. Prova ad andare in porta Gronbaek, la palla esce sopra la traversa ma non di moltissimo.
38′ – Dall’altra parte cross di Belardinelli da destra, esce e blocca Leali.
37′ – Angolo per il Genoa trovato da Carboni su Guarino. Calcia Martin, la toglie Popov.
34′ – Cross di Carboni da sinistra, stacca di testa Popov che la prende ma la mette sopra la traversa.
31′ – Bell’apertura in verticale di Ilie per Saporiti, palla messa in mezzo con deviazione in angolo. Palla messa dentro dalla bandierina, Guarino va a staccare di testa e palla di poco fuori! Peccato…
29′ – Ancora Valentin Carboni dal limite, la palla esce alla destra di Perisan.
28′ – Buona copertura di Guarino su Colombo dentro la nostra area.
22′ – Calcia la punizione Stanciu, la palla esce sopra la traversa.
21′ – Fallo di Belardinelli su Gronbaek e punizione Genoa al limite dell’area.
18′ – Giochessa di Ilie che serve Moruzzi, l’ex Pescara va al tiro da distanza ridotta ma Leali con i pugni respinge.
17′ – Da fuori va al tiro Valentin Carboni: palla nettamente fuori.
15′ – Immediato pareggio del Genoa. I padroni di casa scambiano bene al limite della nostra area, Frendrup sfonda facilmente da sinistra e buca Perisan sul primo palo.
12′ – GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL Saporiti Saporiti !!!!!! Punizione chirurgica di Saporiti che non lascia scampo a Leali. Siamo avanti !!!!
11′ – Fallo su Yepes e punizione azzurra sul vertice della lunetta d’area.
9′ – Martin riceve sulla lunetta d’area e prova il tiro che esce strozzato e quindi Perisan ha presa facile.
8′ – Tiro cross di Stanciu da destra, la palla esce senza pensieri per noi.
6′ – Cross di Moruzzi da destra, la palla esce dall’altra parte del campo.
3′ – Valentin Carboni libera il sinistro al limite della nostra area, leggera deviazione di Ebuehi e angolo per il Grifone. Calcia corto Stanciu, riesce e liberare agevolmente la nostra difesa.
0′ – Azzurri in campo con il modulo raccontato ieri. Scelto Carboni in difesa e non Tosto.
1° Tempo
Elia, Ghion, Lovato, Curto nemmeno in panca
Neppure Fulignati. Tutti rimasti a Empoli a allenarsi. Interessante il duello Guarino/Colombo. Liguri in formazione quasi tipo.
I due fratelli Carboni si scontrano.
di fatto continua a mettere i giocatori fuori ruolo..al netto che è una partita che ci serve ben a poco
Ragazzi il mister sa x certo che se nn vince contro la carrarese,al 90 per cento resta a piedi…
…oggi era L occasione giusta per far capire che aveva capito gli errori ,
ma mi sembra che sia un po’ duro…..
Non credo proprio!
Finalmente un gol su punizione!
Praterieeeee in difesaaaaaa….
gol subito roba da amatori
…. difesa posizionata da Uisp ….
Il portiere non può prendere gol sul suo palo a parte l uomo lasciato completante solo
Era da solo davanti al portiere…. quello lo facevo anch’io…. che c’entra il primo palo….
Guarda dove a preso gol
certo che l’ha preso sul primo palo, ma con l’uomo solo davanti alla porta, poteva essere che lì…. il posizionamento era giusto…. ora riguardalo bene….
no, hai ragione …. anche il portiere ha le sue colpe…. Perisan doveva far meglio…
Concordo con Futrei, lí il portiere non deve mai prendere gol
Ho fatto il portiere a livelli infimi e a me hanno insegnato che anche se solo davanti alla punta, se questa parte defilata,devi sempre coprire il palo esterno per essere certo che tiri dalla parte più scoperta in modo tale che tu abbia almeno il vantaggio di conoscere in anticipo la direzione del tiro…
ma quella cesta di capelli un lo voleva proprio nessuno?
Lo volevano in tanti su questo sito. Nuovo capitano. Un lusso per la b…
Quante sciocchezze ho dovuto leggere.
Ma anche peggio chi lo mette in quella poszione
hai perfettamente ragione, una controfigura rispetto a quello che conoscevamo….
Da ignorante c’è qualcuno che mi sa spiegare cosa c’entra col gioco del calcio l’Empoli di questo allenatore??
ad onor del vero, si sta facendo una buona partita quando si attacca, con Saporiti in grande spolvero, ma ci sa una fase difensiva da cani e il centrocampo copre poco o nulla….
tanta buona volontà e tanta corsa a vuoto, tecnicamente scarsi
Belardinelli sembra un bradipo
forse ci salviamo
Almeno e dico almeno, abbiamo un po di orgoglio dopo la disfatta di domenica. A me continua a non piacere Guarino per niente.
Ilie è stato il bluff del pre stagione?
Belardinelli è lento si, ma almeno può andare a contrasto con gli altri. Yepes rimbalza.
Carboni e Moruzzi non malissimo
Siamo onesti , buonissimo primo tempo , Saporiti e Moruzzi bene , vediamo se dopo L ora di giocare reggiamo così ma c è poco da puntare se non al goal preso .
Se avesse giocato Perisan in campionato avevamo ZERO punti
Finalmente un goal su punizione dopo 5 anni ….
Quello che avevo chiesto lo sto vedendo: anima, cuore, coraggio: peccato aver ripreso gol dopo un minuto, si sarebbero aperti spazi interessanti per noi in contropiede.
Buon primo tempo, forse il migliore di questa stagione, a parte uno…… Nettamente insufficiente!
Per me la squadra è troppo lunga, ci sono troppi buchi tra i reparti e nei reparti, troppe distanze…. lasci troppo spazio agli avversari…. a parte questo errore generale di posizionamento, buona prova dei 3 davanti…. ma se non si copre si prendono troppi gol…. ora passi in coppa, ma in campionato….
Si, un bell’Empoli. Peccato le amnesie difensive perché a centrocampo (Yepes il migliore) e davanti siamo pungenti
è lo stesso Empoli di vivarini. fortissimo davanti una pippa dietro. con un allenatore che sistema la difesa ( il vate di massa per esempio, se non vuole riprendere d’Aversa), questo Empoli ci farebbe divertire. non per la A, ma per mettere le basi per il prossimo anno.
Tutti contenti di oggi? mah… che tristezza ora perdiamo da un genoa a dir poco rimaneggiato. Poveri noi
se vabbè…i panchinari del Genoa da noi sarebbero super-titolari…forse non hai capito che siamo in B
Speriamo non si faccia mai male Fulignati
Ma zanaga non fa l attaccante in primavera?
Si
no, esterno d’attacco, addirittur aesterno di centrocampo da settembre
ma perché sto mister deve fare il fenomeno a tutti i costi?!? perché i terzini a piedi invertìti? zanaga è destro e gioca a sinistra e moruzzi sinistro che gioca a destra…
il calcio è semplice è Pagliuca che si sta complicando la vita …
gli elementi ci sono ( anche sto Saporiti non niente male …) , vanno fatti giocare nei propri ruoli e più compatti .
se veramente d’Aversa è ancora nostro da mettere subito al posto di sto buzzurro e ci giochiamo i play off
si apre il pallottoliere anche stasera?
Possiamo dirlo insieme che Guarino non è pronto?
O vogliamo ancora tenere prosciutto davanti agli occhi?
guarino sempre ci deve mette del suo non so perche
i giocatori ci sono,l’allenatore meno.Ogni volta prendiamo una cesta di gol.
Ma Guarino gioca contro l’Empoli o contro Pagliuca ? Non sarà certo Baresi ma mi sembra davvero troppo scarso per essere vero…
Va cambiata guida tecnica, il pesce puzza sempre dalla testa.. non parlo di stasera ma in generale.. con un allenatore differente questa squadra si salverebbe tranquillamente ponendo le basi per il prossimo anno.. ma serve un allenatore che sa creare una fase difensiva.. si lasciano praterie!! e siamo sempre contati quando gli avversari attaccano, basta poco e si perde la superiorità numerica.. il centrocampo non chiude NIENTE, tutti avanti e speriamo bene.. prendere subito un mister con più esperienza, cambio modulo immediato, uomini giusti al posto giusto e le partite ce le giochiamo.. vedo analogie con l’Empoli di Vivarini.. bastò poco per creare con gli stessi uomini una corazzata che stravinse la serie B
Non vedo grandi analogie: l’Empoli di Vivarini aveva grandi problemi difensivi, ma giocava bene e segnava. Con Andreazzoli i problemi difensivi non si sono certo risolti, ma segnavamo sempre almeno un gol più degli altri e le vincemmo quasi tutte, grazie agli schemi offensivi che esaltavano le qualità dei già ottimi attaccanti. Vivarini fu esonerato al quinto posto, oggi la vedo dura arrivare in quella posizione
Mi sembra che il benzinaio sia anchr peggio di Bucchi, vedrai che prima delle feste di natale e’ gia’ tornato alla conad
Siamo di fronte al peggior centrocampo di tutti i campionati professionisti e non del calcio italiano.
Chiunque a qualunque livello ha almeno un giocatore di gamba capace di ribaltare l azione.
Qui c’è solo gente monopasso che tocca 5 volte prima di passare il pallone a 5 metri.
Gemmi dovrebbe rispondere di questo scempio.
Per il resto pagliuca ci mette il carico da 90 con strafalcioni tattici e invenzioni di ruoli.
Fossi zanaga chiederei immediatamente la cessione.
Unica nota positiva saporiti che sicuramente ha dato segnali a differenza di ilie.
Questo è il terzo anno di fila in cui non mi diverto per nulla a veder giocare la nostra squadra. La mia domanda è… Ci sarà mai un’ inversione di tendenza? Sul 3 a 1 ho spento la tv….. Mai successo in 40 anni di tifo….. Appassionato
Con questo assetto di gioco, al 70esimo siamo spompi, con una difesa da ubriachi ne prenderemo 4 a partita diverse volte, da diversa gente, comprese le squadre di bassa classifica di scarponi che ti aspettano e ripartono: non ci sono le condizioni per fare un gioco che vuol essere dominante, con una rosa creata a gratis , colma di under 21 acerbi che forse dovrebbero ancora farsi le ossa in C. O si tirano fuori 10-15 milioni del malloppo incassato per agire sul mercato a Natale in tutti i reparti, o ci attende una stagione ad alto, altissimo rischio.
Guarino prego aggregarlo alla Primavera, se ne è all’altezza.
Rimango della mia idea Belardinelli col fisico che ha dovrebbe mangiare il mondo opinione mia invece è bello scarso
Non riusciamo ad essere pericolosi davanti, una difesa di burro anche poco protetta dal centrocampo. Gioco scolastico, prevedibile e affidato a qualche giocata, che non arriva perché abbiamo poca qualità e fantasia. Speriamo di migliorare presto perché ad oggi non siamo messi molto bene
Siamo veramente così scarsi ? Forse si, ma l’allenatore ci sta mettendo del suo !
incassato tra diritti, paracadute e giocatori 78-80 milioni. Tirati fuori? 2 milioni. Fatevi due domande
pero ‘ doveva sanare i conti delle precedenti annate di serie A
il ds avrà le sue colpe ma chi conta lassù mica è acerbo come tanti presi-den-ti lui mastica di calcio da sempre e ci capisce altrimenti non avrebbe portato la società a questi livelli per tanti anni per cui si rendera’ conto da solo cosa va e cosa no non credo abbia bisogno del ds che glielo spieghi..cioè la rosa l ha avallata lui ..e anche l allenatore
domenica o si vince o si cambia!
non credo
Speriamo che sia come dice qno che c’è qualche giocatore che gioca contro Pagliuca, perché così ci sarebbe un barlume si speranza.Se giocando al massimo attengono queste prestazioni c’è da aspettarsi il peggio..
13 esimo gol subito in 6 partite ufficiale, una media di due gol e mezzo a partita, sempre in inferiorità numerica in tutte le zone del campo; errori marchiani nella posizione degli uomini in campo; nessuna idea di gioco e giocatori tecnicamente scarsi: non avete rispetto verso chi dedica tempo, soldi e sacrifici nel seguirvi. Non l’ hai tirato fuori stasera il rosario cecinese?
no purtroppo guarino fa errori perche non abituato a giocare a questi livelli..necessita di altro tempo per esser sicuro di se
Atteggiamento propositivo? Se questo e’ atteggiamento propositivo e vedete segnali di miglioramento, allora fatevi vedere da un bravo oculiista. Siamo penosi, difesa imbarazzante e centrocampo inesistente, non si fa 3 passaggi in fila, e voi vedete segni di miglioramento?
squadra spezzata in 2 si passa dall’attacco evanescente,alla difesa che fa dei buchi clamorosi in poco tempo,vedo 1 partita completamente tra difesa e attacco senza centrocampo tempi giusti regia assente….se un si trova veloce la quadra nelle prossime 2 in casa sara’ un campionato che ci potrebbe riservare bruttissime sorprese,sinceramente se qualcosa va storto nelle prossime 2 (speriamo di no)sarebbe il caso di valutare seriamente un cambio tecnico.
SCUSATE :
ma Nasti e Bianchi?
La squadra c’è, gioca, è propositiva: ma se non parti, per prima cosa, da una fase difensiva importante, rischi di essere bellino ma i punti li fanno le altre squadre….
Abbiamo 3 giocatori di Serie A (Fulignati Lovato Elia) intorno ai quali costruire il nostro campionato, ma va risolto l’equivoco Carboni. È fortissimo quando spinge, è scarsissimo quando difende.
Goccia va risolta anche la costruzione dal basso: o sei perfetto nei meccanismi o rischi tutte le volte di prendere gol. Bene Saporiti e Yepes stasera. Belardinelli ci vuole e il centrocampo deve essere sempre a 5 per proteggere la difesa.
A me è piaciuto anche Moruzzi a dire il vero. Nel secondo tempo non abbiamo preso una seconda palla (e l’arbitro non ci ha fischiato una punizione a favore)
Hai la fortuna di passare in vantaggio, chiuditi c.a.z.z.o. e invece abbiamo lasciato una prateria al Genoa. Errore di Ebuhei. Secondo gol errore di Carboni. Terzo gol errore di Guarino. Inutile giocare anche benino, con coraggio e personalità se poi fai sempre errori individuali…..