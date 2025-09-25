G E N O A 3 E M P O L I 1

12′ Saporiti; 15′ Frendrup; 55′ Marcandalli; 82′ Ekhator

A Marassi gli azzurri escono sconfitti per 3-1 dal Genoa ed escono dalla Coppa Italia. Vantaggio azzurro con Saporiti, poi il Grifone rimonta con Frendrup, Marcandalli ed Ekhator. Non si pretendeva il risultato quest’oggi ma si pretendeva un atteggiamento propositivo che potesse essere di ispirazione per l’importante gara di campionato. Possiamo dire che la squadra è stata in partita fino al terzo gol del Genoa ed ha fatto vedere buoni spunti, mettendo spesso in difficoltà la squadra sulla carta più forte. Certo, va detto, in difesa continuiamo ad avere grandi problemi, subiamo anche oggi tre reti e tutte e tre che nascono da errori specifici. Questo è un aspetto che va assolutamente migliorato perché prendere pochi gol, è oggettivo, serve per poter far bene e vincere le partite. Parlavamo di atteggiamento e, come detto, questo c’è stato. Buone prestazioni da parte di diversi singoli con un Saporiti che alla prima vera partita, nella sua Genova, timbra anche il cartellino. Anche Ilie ha rifatto vedere sprazzi di qualità, una qualità che da lui ci aspettiamo. In campo poi tanti giovani che hanno cercato di fare del loro meglio. Pagliuca fa un po’ di turnover ma, ci ripetiamo, ha saputo far rivedere parte di quel gioco che si era visto all’esordio in campionato. Adesso subito la testa alla Carrarese perché sarà lì che i giudizi saranno assolutamente importanti e senza grandi appelli.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (65′ Masini), Stanciu, Carboni, Messias (46′ Venturino), Gronbaek (65′ Thorsby); Colombo (59′ Ekhator).

A Disp: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Cuenca, Otoa, Fini.

Allenatore: Patrick Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1) : Perisan; Obaretin, Guarino, Carboni (58′ Zanaga); Ebuehi (65′ Indragoli), Belardinelli, Yepes (65′ Ignacchiti), Moruzzi; Ilie, Saporiti (81′ Campaniello); Popov (58′ Shpendi).

A Disp: Gasparini, Versari, Tosto, Perin, Lauricella, Pasalic, Busiello, Orlandi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Ceccon/Biffi. VAR: Maresca/Gariglio

LIVE MATCH

94′ – Finisce a Marassi, gli azzurri escono sconfitti per 3-1. Punteggio anche troppo rotondo rispetto a quanto visto. Non si chiedeva di passare il turno, la prestazione a grandi linee c’è stata anche se dietro si continua a fare una grande fatica. La Coppa finisce qui.

90′ – Saranno tre di recupero.

89′ – Cross basso di Fini da sinistra, poteva essere pericoloso, ci mette una toppa Indragoli.

86′ – Grande rischio di Moruzzi che per mettere una palla in angolo per poco non fa autogol. Il cross era di Fini.

85′ – Punizione per gli azzurri ai 30metri, la scodella Ignacchiti, la toglie Masini.

82′ – Arriva il tris del Genoa. Azione prolungata con Venturino che la mette dentro ma la palla viene messa fuori, va al tiro Stanciu con respinto da Perisan, Guarino va a spazzare ma la combina grossa e ne aproffita Ekhator che segna.

81′ – Ultimo cambioper Pagliuca: Campaniello per Saporiti.

78′ – Saporiti ci prova dal limite ma il tiro non è per niente preciso e la sfera esce nettamente fuori.

76′ – Ancora un angolo trovato da Venturino sulla nostra corsia di destra. Palla messa dentro la nostra area, stacca Thorsby, la blocca Perisan.

70′ – Venturino prova un rasoterra dal limite, poca forza e palla fuori.

65′ – Cambio Empoli: Indragoli per Ebuehi, Ignacchiti per Yepes.

63′ – Gronbaek prova a mandare in porta Ekhator, ci arriva prima Ebuehi.

58′ – Cambio per gli azzurri: Zanaga e Shpendi per Carboni e Popov.

57′ – Rasoterra di Yepes da fuori area, la palla esce di qualche metro alla destra di Leali.

55′ – Genoa in gol ed in vantaggio. Calciato l’angolo, libera la nostra difesa ma recupera il Genoa con Sabelli che la mette in mezzo, la prolunga Stanciu e Marcandalli anticipa Carboni e Perisan.

54′ – Moruzzi chiude Venturino in corner.

51′ – Cross teso di Ilie, Stanciu di testa si rifugia in angolo. Calcia Saporiti, Belardinelli la prende non bene di testa e la palla esce sopra la traversa.

49′ – Venturino prova dal vertice sinistro dell’area, la palla va via dritta e per fortuna non gira. Tiro nettamente fuori.

48′ – Cross di Moruzzi da destra, ci arriva Carboni dall’altra parte con il piatto, palla tra le braccia di Leali.

2° Tempo

46′ – Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo. Partita piacevole con un Empoli vivo sia per punteggio che per anima. Peccato per il vantaggio durato soltanto tre minuti.

46′ – Sabelli da destra, Colombo prova a girare di testa: fuori.

45′ – Combina il Genoa dentro la nostra area, Messias per Carboni che prova ad incrociare; Perisan la inchioda a terra.

44′ – Tiro cross pericoloso di Valentin Carboni da destra, il pallone sibila sulla parte superiore della nostra traversa.

42′ – Il nostro Carboni guadagna un angolo, chiuso da Stanciu. Calcia Saporiti la toglie di testa Frendrup.

39′ – Fallo di Carboni su Messias; punizione per il Grifone ai 30metri centrale. Prova ad andare in porta Gronbaek, la palla esce sopra la traversa ma non di moltissimo.

38′ – Dall’altra parte cross di Belardinelli da destra, esce e blocca Leali.

37′ – Angolo per il Genoa trovato da Carboni su Guarino. Calcia Martin, la toglie Popov.

34′ – Cross di Carboni da sinistra, stacca di testa Popov che la prende ma la mette sopra la traversa.

31′ – Bell’apertura in verticale di Ilie per Saporiti, palla messa in mezzo con deviazione in angolo. Palla messa dentro dalla bandierina, Guarino va a staccare di testa e palla di poco fuori! Peccato…

29′ – Ancora Valentin Carboni dal limite, la palla esce alla destra di Perisan.

28′ – Buona copertura di Guarino su Colombo dentro la nostra area.

22′ – Calcia la punizione Stanciu, la palla esce sopra la traversa.

21′ – Fallo di Belardinelli su Gronbaek e punizione Genoa al limite dell’area.

18′ – Giochessa di Ilie che serve Moruzzi, l’ex Pescara va al tiro da distanza ridotta ma Leali con i pugni respinge.

17′ – Da fuori va al tiro Valentin Carboni: palla nettamente fuori.

15′ – Immediato pareggio del Genoa. I padroni di casa scambiano bene al limite della nostra area, Frendrup sfonda facilmente da sinistra e buca Perisan sul primo palo.

12′ – GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL Saporiti Saporiti !!!!!! Punizione chirurgica di Saporiti che non lascia scampo a Leali. Siamo avanti !!!!

11′ – Fallo su Yepes e punizione azzurra sul vertice della lunetta d’area.

9′ – Martin riceve sulla lunetta d’area e prova il tiro che esce strozzato e quindi Perisan ha presa facile.

8′ – Tiro cross di Stanciu da destra, la palla esce senza pensieri per noi.

6′ – Cross di Moruzzi da destra, la palla esce dall’altra parte del campo.

3′ – Valentin Carboni libera il sinistro al limite della nostra area, leggera deviazione di Ebuehi e angolo per il Grifone. Calcia corto Stanciu, riesce e liberare agevolmente la nostra difesa.

0′ – Azzurri in campo con il modulo raccontato ieri. Scelto Carboni in difesa e non Tosto.

1° Tempo