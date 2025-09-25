Sarà il Sig. Di Marco di Ciampino (RM) l’arbitro che dirigerà la prossima sfida di campionato degli azzurri, quella in programma domenica sera al Castellani contro la Carrarese.
Il fischietto capitolino ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Padova-Frosinone 0-1. Quella di domenica sarà una prima volta tra Di Marco e l’Empoli. La Carrarese ha invece un precedente, del 2020, che è una vittoria interna contro l’Albinoleffe. Le squadre più dirette da questo arbitro sono (a quota sei) Reggiana, Cosenza e Sudtirol. Al VAR ci sarà Prontera di Bologna.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30
SACCHI J. L.
VOTTA – BIANCHINI
IV: DI REDA
VAR: BARONI
AVAR: SERRA
AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PERRI
MOKHTAR – RICCI
IV: RAPUANO
VAR: CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)
CESENA – PALERMO h. 15:00
MASSA
LO CICERO – BELSANTI
IV: DIOP
VAR: MARESCA
AVAR: MAGGIONI
MANTOVA – FROSINONE h. 15:00
BONACINA
CIPRESSA – SCARPA
IV: TURRINI
VAR: PATERNA
AVAR: SANTORO
SUDTIROL – REGGIANA h. 15.00
MARCENARO
MONDIN – RINALDI
IV: TREMOLADA
VAR: VOLPI
AVAR: MONALDI
VENEZIA – SPEZIA h. 15:00
FABBRI
CEOLIN – CATALLO
IV: BOZZETTO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUALTIERI
MONZA – PADOVA h 17:15
ARENA
GARZELLI – LUCIANI
IV: MAZZONI
VAR: SERRA
AVAR: BARONI
BARI – SAMPDORIA h. 19:30
MARCHETTI
BERTI – REGATTIERI
IV: LEONE
VAR: GUIDA
AVAR: COSSO
MODENA – PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15
ALLEGRETTA
PASSERI – GALIMBERTI
IV: GALIPO’
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
EMPOLI – CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30
DI MARCO
PRETI – GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
come anda di notte
Catanzaro Juve Stabia 1
Avellino Entella 1
Cesena Palermo X
Mantova Frosinone X
Sudtirol Reggiana X
Venezia Spezia X
Monza Padova 1
Bari Samp 1
Modena Pescara 1
Empoli Carrarese
empoli – carrarese segno1
senno’ si pole fa’ festa
Ilie e Saporiti dietro Popov! Sono appena uscite le formazioni. In porta gioca Perisan. Difesa a 3 con ognuno nel suo ruolo: Curto Guarino Obaretin. Nel mezzo tornano Belardinelli e Yepes. Moruzzi e Ebuhei sugli esterni.
veramente sembra giochi ancora Carboni.