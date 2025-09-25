Sarà il Sig. Di Marco di Ciampino (RM) l’arbitro che dirigerà la prossima sfida di campionato degli azzurri, quella in programma domenica sera al Castellani contro la Carrarese.

Il fischietto capitolino ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Padova-Frosinone 0-1. Quella di domenica sarà una prima volta tra Di Marco e l’Empoli. La Carrarese ha invece un precedente, del 2020, che è una vittoria interna contro l’Albinoleffe. Le squadre più dirette da questo arbitro sono (a quota sei) Reggiana, Cosenza e Sudtirol. Al VAR ci sarà Prontera di Bologna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30

SACCHI J. L.

VOTTA – BIANCHINI

IV:      DI REDA

VAR: BARONI

AVAR: SERRA

AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PERRI

MOKHTAR – RICCI

IV:      RAPUANO

VAR:     CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

AVAR:     RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

CESENA – PALERMO h. 15:00

MASSA

LO CICERO – BELSANTI

IV:       DIOP

VAR: MARESCA

AVAR:  MAGGIONI

MANTOVA – FROSINONE h. 15:00 

BONACINA

CIPRESSA – SCARPA

IV:     TURRINI

VAR: PATERNA

AVAR:   SANTORO

SUDTIROL – REGGIANA h. 15.00

MARCENARO

MONDIN – RINALDI

IV:      TREMOLADA

VAR: VOLPI

AVAR: MONALDI

VENEZIA – SPEZIA h. 15:00

FABBRI

CEOLIN – CATALLO

IV:     BOZZETTO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GUALTIERI

MONZA – PADOVA h 17:15

ARENA

GARZELLI – LUCIANI

IV:     MAZZONI

VAR:     SERRA

AVAR:     BARONI

BARI – SAMPDORIA h. 19:30

MARCHETTI

BERTI – REGATTIERI

IV:     LEONE

VAR:   GUIDA

AVAR:      COSSO

MODENA – PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15

ALLEGRETTA

PASSERI – GALIMBERTI

IV:       GALIPO’

VAR:   DIONISI

AVAR:  VOLPI

EMPOLI – CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30

DI MARCO

PRETI – GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:   DEL GIOVANE

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  3. Ilie e Saporiti dietro Popov! Sono appena uscite le formazioni. In porta gioca Perisan. Difesa a 3 con ognuno nel suo ruolo: Curto Guarino Obaretin. Nel mezzo tornano Belardinelli e Yepes. Moruzzi e Ebuhei sugli esterni.

