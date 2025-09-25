Il campionato è ormai entrato nel vivo e, con la quinta giornata alle porte, anche le campagne abbonamenti delle varie società di Serie B 2025-2026 sono giunte al termine o comunque in fase di definitiva chiusura. È quindi possibile tracciare un bilancio dei numeri registrati, che non subiranno ormai variazioni significative. Per quanto riguarda l’Empoli, la campagna si è chiusa con 4.502 tessere sottoscritte: un dato importante se confrontato con i precedenti in cadetteria. Non si tratta del record assoluto, ma è comunque un traguardo che alla vigilia non era affatto scontato. Nonostante ciò, la società di Monteboro occupa soltanto il tredicesimo posto di questa speciale graduatoria, collocandosi nella parte destra della classifica.

Al vertice c’è la Sampdoria, che pur avendo iniziato la stagione con enormi difficoltà sul campo, può vantare il primato di 20.392 abbonamenti. Segue il Palermo con 16.504 tessere, mentre sul terzo gradino del podio si piazza il Cesena, capace di confermare l’entusiasmo della propria piazza con 7.578 abbonati, in linea con quanto fatto registrare anche negli anni di Serie C. Appena sotto il podio troviamo Avellino, Spezia, Reggiana, Catanzaro, Modena, Mantova, Frosinone, Bari e Venezia, tutte società che precedono l’Empoli. Alle spalle degli azzurri si collocano il Padova, staccato di pochissime unità, e successivamente realtà con numeri ben più contenuti: Pescara, Monza e Juve Stabia, tutte sotto quota 3.000. Chiudono la graduatoria Entella, Carrarese e Südtirol, che non hanno raggiunto le mille tessere sottoscritte.