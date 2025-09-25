La famiglia Berlusconi lascia ufficialmente il mondo del calcio e da oggi non è più l’azionista di maggioranza del Monza. Il Club infatti è stato ceduto a in fondo americano.
Con una nota diffusa da Fininvest si comunica che “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) hanno perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025”.
La nota poi aggiunge: “A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026”. Secondo quanto raccolto da Ansa, l’operazione si sarebbe chiusa sulla base di 45 milioni di euro.
Finisce dunque un’era molto importante per il Monza, la cui guida fu assunta da Silvio Berlusconi nel settembre del 2018.
Contestualmente al passaggio di proprietà del Monza arriva l’annuncio dell’addio di Adriano Galliani al club brianzolo:
“Una scelta difficile, spiega all’Ansa, presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi”.
americani per favore venite pure da noi!
Americani, arabi, cinesi, russi, indonesiani….
Mi tengo il mio Empoli! Dieci, cento, mille volte meglio il mio piccolo Empoli 💓❤️💓❤️💓❤️💓❤️💓❤️
bravo Bruno.
Gli frega solo di fare quattrini ai fondi d’investimento. Una volta riciclato il denaro sporco, vendono e chi s’è visto s’è visto….
perché a corsi che gli interessa fa i debiti?
Sono d’accordo, meglio la B, la C, al limite anche la D che cadere nelle mani di questi approfittatori stranieri
Povero calcio italiano! Poi ci si lamenta che non si và ai Mondiali. Tutto è svendibile, basta che porti i quattrini. Ieri in Verona Venezia su 30 giocatori scesi in campo, 25 erano stranieri.
Quanto starà, anche l’ammmmericano Commisso, a stufarsi, rivende e torna’ negli steits?
45 milioni ? allora se si guarda il parco giocatori l’Empoli con tutti prestiti o svincolati quanto vale 25 milioni?
nun c’è probblema, ve compro l’empolese fc a 1 euro
poi famo una squadra de star, come er doppio brodo
Ecco ke serva da monito ! Fabrizietto Tieni duro!!! Noi sì e’ l Empoli …. E L Empoli è tanta roba !!!!! 💙💙💙💙💙💙💙💙
Solo il settore giovanile, solo il centro sportivo valgono da soli sui 100 milioni di euro…..
si venti miliardi. Una squadra in B vale poco. Credo che i valori di mercato siano 20 milioni in B e 40-45 in A. Se si stuferà e trova qualcuno vende, sennò rimane vita natural durante passandolo alla figlia e poi lei deciderà. Ma non pensate che una società piccola come l’Empoli possa valere chissà quali cifre, specie in B
se fa come tacopina alla Spal il monza sparisce. adesso la spal è in eccellenza con un altro nome
lo già detto altre volte certe proprietà durano poco!!!..il Como che da alcuni ANNI SPENDE E SPANDE …CHE NON ARRIVERA’ PROBABILMENTE MAI NEMMENO A FARE UNA COPPA EUROPEA quanto credete che possa durare? ma avete visto quanta gente c’era ieri sera in coppa Italia?… x volere che gli investimenti di chi ha soldi funzionino servono piazze che fanno coppe europee, che hanno Pubblico allo stadio e seguito televisivo che possano avere un Mercahandising importante in poche parole ..una squadra di calcio deve produrre utili e non solo debiti…per adesso società come Come producono solo debiti..ma se ne potrebbero citare altre ..anche se con minor incidenza su le perdite pure il Pisa ..investimenti tanti ..ma ritorni ben poco
ma uno che spende 200 milioni in un anno solo di calciatori credi che pensi ai ritorni? mica è un fondo
ma che americani poi di fa peggio delle nane avanti così ma basta essere onesti con la gente che vi segue da sempre senza prenderci per il c****
voi vorreste la botte piena e la moglie ubriaca..difficile aver tutto..