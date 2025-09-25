La famiglia Berlusconi lascia ufficialmente il mondo del calcio e da oggi non è più l’azionista di maggioranza del Monza. Il Club infatti è stato ceduto a in fondo americano.

Con una nota diffusa da Fininvest si comunica che “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) hanno perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025”.

La nota poi aggiunge: “A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026”. Secondo quanto raccolto da Ansa, l’operazione si sarebbe chiusa sulla base di 45 milioni di euro.

Finisce dunque un’era molto importante per il Monza, la cui guida fu assunta da Silvio Berlusconi nel settembre del 2018.

Contestualmente al passaggio di proprietà del Monza arriva l’annuncio dell’addio di Adriano Galliani al club brianzolo:

“Una scelta difficile, spiega all’Ansa, presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi”.