Sono dieci I precedenti tra l’Empoli e la Carrarese per quanto riguarda le gare giocate al Castellani. Il bilancio vede quattro successi degli azzurri e sei pareggi. Quella di domenica sarà la prima volta che questa gara si giocherà a livello di serie B, le gare passate sono state disputate tutti in serie C. Una curiosità è che cinque dei sei pareggi sono arrivati con il punteggio di 0-0.
Il primo incrocio risale alla stagione 63/64 dove arriva il successo azzurro per 2-0 grazie ad una doppietta di Balsimelli. La sfida tra gli azzurri ed i gialloazzurri si ripropone nei quattro anni successi e la partita finisce sempre sul punteggio di partenza. Si deve aspettare la stagione 89/90 per rivedere la Carrarese al Castellani, anche in quella occasione il risultato finale sarà di 0-0. L’anno successivo, 90/91 l’Empoli si impone per 2-0 ed in gol vanno Gori e Musella. Si rigioca dopo due anni, stagione 92/93 e risultato finale di 1-1; vantaggio carrarino con Superbi e pari azzurro con Zamuner. Nella stagione successiva, 93/94, gli azzurri superano i marmiferi con un gol di Martino Melis. Si arriva cosi a quello che ad oggi è rimasto l’ultimo confronto tra le due squadre, siamo nella stagione sportiva 95/96: vittoria dell’Empoli per 1-0 gol di Balesini.
Vediamo la cronistoria delle gare giocate nel nostro stadio con la Carrarese:
1963/64 SERIE C 2-0
1964/65 SERIE C 0-0
1965/66 SERIE C 0-0
1966/67 SERIE C 0-0
1967/68 SERIE C 0-0
1989/90 SERIE C 0-0
1990/91 SERIE C 2-0
1992/93 SERIE C 1-1
1993/94 SERIE C 1-0
1995/96 SERIE C 1-0
10 partite e un solo gol della Carrarese!
appunto legge dei grandi numeri. Non hanno mai vinto al Castellani.
Quando ti leggo mi piglia sempre la depressione Massy, ogni volta. Non hai mai un pensiero positivo, ottimista, luminoso. Mai.
…..mai…………..sempre il baratro davanti
Io credo che tutti e 2 mi confondete con qualcun altro. E’ da luglio che vedete nero e infamate società, mercato ed allenatore. Io invece un barlume di positività l’ho sempre messa. Poi dopo Pescara è ovvio che molte certezze crollano. Ma prima forse ero uno dei pochi a non infamare Pagliuca. Poi sull legge dei grandi numeri son ruzza, mica son cose serie.
Io non vedo nero , anzi, secondo me La squadra da 7/8’ posto c’è ….da agosto lo dico ma dico anche che quello scelto in panchina non è un un granché , analisi logiche …anzi sono un illuso fiducioso cronico io spesso “ preso in giro qui “
Non ho però ricordo ,anche L anno scorso , di aver mai letto da te, domani sono convinto che si vinca….
Opinioni differenti ci mancherebbe
piu tutte le amichevoli….domenica sarà veramente dura vedendo quanto siamo scarsi
Io penso che la verità stia nel mezzo: l’Empoli ha una buona rosa, con due o tre elementi di categoria superiore come Fulignati Lovato e Elia. Va solamente assemblata meglio di così. Una volta fatto, potremo toglierci qualche soddisfazione…..