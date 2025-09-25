Sono dieci I precedenti tra l’Empoli e la Carrarese per quanto riguarda le gare giocate al Castellani. Il bilancio vede quattro successi degli azzurri e sei pareggi. Quella di domenica sarà la prima volta che questa gara si giocherà a livello di serie B, le gare passate sono state disputate tutti in serie C. Una curiosità è che cinque dei sei pareggi sono arrivati con il punteggio di 0-0.

Il primo incrocio risale alla stagione 63/64 dove arriva il successo azzurro per 2-0 grazie ad una doppietta di Balsimelli. La sfida tra gli azzurri ed i gialloazzurri si ripropone nei quattro anni successi e la partita finisce sempre sul punteggio di partenza. Si deve aspettare la stagione 89/90 per rivedere la Carrarese al Castellani, anche in quella occasione il risultato finale sarà di 0-0. L’anno successivo, 90/91 l’Empoli si impone per 2-0 ed in gol vanno Gori e Musella. Si rigioca dopo due anni, stagione 92/93 e risultato finale di 1-1; vantaggio carrarino con Superbi e pari azzurro con Zamuner. Nella stagione successiva, 93/94, gli azzurri superano i marmiferi con un gol di Martino Melis. Si arriva cosi a quello che ad oggi è rimasto l’ultimo confronto tra le due squadre, siamo nella stagione sportiva 95/96: vittoria dell’Empoli per 1-0 gol di Balesini.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate nel nostro stadio con la Carrarese:

1963/64 SERIE C 2-0

1964/65 SERIE C 0-0

1965/66 SERIE C 0-0

1966/67 SERIE C 0-0

1967/68 SERIE C 0-0

1989/90 SERIE C 0-0

1990/91 SERIE C 2-0

1992/93 SERIE C 1-1

1993/94 SERIE C 1-0

1995/96 SERIE C 1-0