Empoli Football Club rende noti gli allenatori dalla Under 17 alla Under 15 che guideranno le formazioni del settore giovanile azzurro nella stagione 2025/26:

Under 17 (Raduno lunedì 28 luglio) – Lorenzo Tonelli

Under 16 (Raduno giovedì 7 agosto) – Dario Alberto Polverini

Under 15 (Raduno lunedì 11 agosto) – Alessio Gambirasio

Prosegue il lavoro di Tonelli e Polverini nel settore giovanile azzurro, inizia quello di mister Alessio Gambirasio, tecnico che viene dall’esperienza nel vivaio dell’Atalanta. Il campionato dell’Under 17 prenderà il via domenica 31 agosto, mentre domenica 14 settembre sarà la volta di Under 16 ed Under 15.

Empoli Fc