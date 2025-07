Stando a quanto riportato da alcuni siti specializzati in calciomercato, l’Empoli sarebbe vicino all’acquisizione di un nuovo rinforzo per il reparto difensivo. Il nome in questione è quello di Matteo Lovato, classe 2000, attualmente di proprietà della Salernitana. Lovato ha disputato l’ultima stagione in Serie B con la maglia del Sassuolo, contribuendo alla promozione in Serie A del club neroverde. Nonostante ciò, il Sassuolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, motivo per cui il difensore è rientrato alla Salernitana. Durante la scorsa stagione, Lovato ha collezionato 21 presenze, condite da un gol e un assist, affermandosi come uno dei titolari fissi, nonostante uno stop per infortunio che lo ha tenuto ai box per un paio di mesi.

Difensore centrale di piede destro, Lovato si trova particolarmente a suo agio in una linea a tre. Dotato di buona struttura fisica, è solido nei contrasti e affidabile nei duelli individuali. Nel sistema di gioco adottato da Guido Pagliuca, basato su una difesa a tre, l’ex Sassuolo si inserirebbe con coerenza e naturalezza, potenzialmente andando a ricoprire il ruolo che nella scorsa stagione è stato di Ardian Ismajli. All’occorrenza, può essere impiegato anche come braccetto di destra, sebbene questa non sembri la motivazione principale del suo eventuale arrivo. Nel corso della sua carriera, Lovato ha indossato anche le maglie di Padova, Verona, Atalanta, Cagliari e Torino, accumulando un bagaglio di esperienza importante nonostante la giovane età. Porta in dote 90 presenze nella massima categoria.

Come anticipato, già nelle prossime ore ne capiremo di più, ma al momento riprendiamo quanto sopra con la sensazione che l’Empoli possa essere davvero vicino alla chiusura dell’operazione.