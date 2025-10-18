Arrivano a mezzo social gli auguri del comune di Piancastagnaio ad Alessio Dionisi. Piancastagnaio, come noto, è la località d’origine del tecnico classe 1980. Questo quanto si legge nel comunicato:

” Il comune di Piancastagnaio fa un grande in bocca al lupo ad Alessio Dionisi! A nome di tutta la comunità, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri ad Alessio Dionisi nuovo allenatore dell’Empoli FC. Il legame tra Dionisi e Piancastagnaio è forte ed autentico: non solo per il suo inizio di carriera calcistica tra le fila delle giovanili della Pianese, ma anche per le sue origini amiatine, che ci rendono orgogliosi del suo percorso umano e professionale. Siamo certi che porterà passione, competenza e determinazione anche in questa nuova avventura. Forza mister! Piancastagnaio tifa per te! “