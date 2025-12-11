Una nutrita delegazioni di calciatori azzurri, capitanata da mister Dionisi, ha fatto visita all’ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze. Un appuntamento che si rinnova ogni anno in questo periodo festivo. Un gesto bello, solidale, che nasce dalla voglia di regalare un sorriso a quei bimbi che non stanno certamente attraversando un momento positivo, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Complimenti per queste iniziative che sono quelle che fanno davvero bene al cuore.

Articolo precedenteMercato Azzurro | Tosto in orbita Salernitana
Articolo successivoComputer Gross & Empoli Football Club: ancora dieci anni insieme per investire nel futuro, nello sport e nel territorio
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

3 Commenti

  2. Da chi getta missili senza scrupoli e rimorsi su case e civili abitazioni dove ci sono anche bambini innocenti scrupoli…a chi ha queste bellissime iniziative x regalarare anche un solo sorriso a piccoli che soffrono
    Che mondo..poerannoi

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here