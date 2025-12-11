Una nutrita delegazioni di calciatori azzurri, capitanata da mister Dionisi, ha fatto visita all’ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze. Un appuntamento che si rinnova ogni anno in questo periodo festivo. Un gesto bello, solidale, che nasce dalla voglia di regalare un sorriso a quei bimbi che non stanno certamente attraversando un momento positivo, soprattutto in questo periodo dell’anno.
Complimenti per queste iniziative che sono quelle che fanno davvero bene al cuore.
GRANDISSIMI
Da chi getta missili senza scrupoli e rimorsi su case e civili abitazioni dove ci sono anche bambini innocenti scrupoli…a chi ha queste bellissime iniziative x regalarare anche un solo sorriso a piccoli che soffrono
Che mondo..poerannoi
Encomiabile iniziativa! ❤️