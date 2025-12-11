Il difensore azzurro Lorenzo Tosto potrebbe lasciare Empoli nel corso del mercato di gennaio. Il giocatore, in questa stagione, non ha ancora esordito e vista la giovane età ( classe 2006) per lui si profila un’esperienza altrove per giocare con maggior continuità.

Nelle ultime ore si stanno intensificando le voci che vedono la Salernitana fortemente interessata al giocatore e i primi contatti tra le parti sarebbero in corso. Ovviamente l’Empoli tratterà la sua partenza sulla base di un prestito secco. Nella passata stagione ha giocato titolare le gare in Coppa Italia che hanno visto gli azzurri arrivare fino alla semifinale.

La Salernitana quest’anno milita in Serie C e attualmente si trova al quarto posto in classifica e come detto il nome di Tosto sarebbe tra i primi obiettivi da concludere. Ricodiamo come il padre e nostro ex, Vittorio, sia uno degli ex calciatori più amati im costiera.