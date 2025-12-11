Il difensore azzurro Lorenzo Tosto potrebbe lasciare Empoli nel corso del mercato di gennaio. Il giocatore, in questa stagione, non ha ancora esordito e vista la giovane età ( classe 2006) per lui si profila un’esperienza altrove per giocare con maggior continuità.

Nelle ultime ore si stanno intensificando le voci che vedono la Salernitana fortemente interessata al giocatore e i primi contatti tra le parti sarebbero in corso. Ovviamente l’Empoli tratterà la sua partenza sulla base di un prestito secco. Nella passata stagione ha giocato titolare le gare in Coppa Italia che hanno visto gli azzurri arrivare fino alla semifinale.

La Salernitana quest’anno milita in Serie C e attualmente si trova al quarto posto in classifica e come detto il nome di Tosto sarebbe tra i primi obiettivi da concludere. Ricodiamo come il padre e nostro ex, Vittorio, sia uno degli ex calciatori più amati im costiera.

Tommaso Chelli

9 Commenti

  1. L’importante che vada a giocare e non a scaldare la panchina, altrimenti si possono guardare anche a piazze “meno importanti”
    La Salernitana ha un buco sul centro sinistra in difesa? si sta comunque giocando il campionato, sarebbe una bella sfida

  3. Sono d’accordo,prima schieriamolo una volta almeno in B e poi a darlo in prestito si fa’ in tempo.
    Ps (Obaretin non solo è’ timido…)!

  7. Credo che allo stato attuale sia più o meno uguale in quanto a consistenza difensiva di Obaretin, ma ha una fisicità, atleticità e resistenza diversa e quindi a malincuore mi viene da pensare che possa essere una scelta giusta farlo andare a maturare fuori, che poi sia la Salernitana o un Pontedera quello spero che lo sappiano bene.

    Occorre prendere altro centrale difensivo pronto e due terzini a gennaio.

