Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia per la gara di Juve Stabia-Empoli, sedicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 13 dicembre alle ore 15.00.
I biglietti del settore ospiti (300 posti) sono disponibili al prezzo di euro 13.00 + diritto di prevendita, presso i punti vendita del circuito Etes o sul sito https://www.etes.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).
La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 12 dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi ad Avellino se sprovvisti di tagliando.
Per i tifosi azzurri che raggiungeranno lo Stadio Menti, il punto di ritrovo è situato nell’area di sosta dell’autostrada A1, direzione Napoli – Salerno, località Afragola; da qui saranno accompagnati dalle forze dell’ordine al settore ospiti dello stadio di Castellamare di Stabia
Empoli Fc
Castellammare di Stabia (Castiellammare in napoletano) è un comune italiano di 61 835 abitanti[1] della città metropolitana di Napoli in Campania.
Geografia fisica
Territorio
Il Vesuvio visto da Castellammare di Stabia
Castellammare di Stabia è situata nella parte sud della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l’inizio della penisola sorrentina. La città sorge in una piana di natura alluvionale-vulcanica[4], in una conca del golfo di Napoli, protetta a sud dalla catena dei monti Lattari, mentre verso oriente si perde nelle campagne attraversate dal fiume Sarno, il quale sfocia nel mare di Castellammare di Stabia. Proprio questi elementi naturali segnano il confine con le città limitrofe: il fiume Sarno infatti divide la città stabiese da Torre Annunziata e Pompei a nord, il monte Faito da Vico Equense e Pimonte a sud. A est la città confina con Gragnano e con Santa Maria la Carità, mentre la zona ovest risulta essere la fascia costiera[5].
Castellammare di Stabia ha una superficie di 17,71 km², con un’altezza media di 5 metri sul livello del mare, anche se in realtà si parte dallo 0 lungo la costa fino ad arrivare a 1202 metri sul monte Faito[6].
La zona ha una classificazione sismica definita media[7].