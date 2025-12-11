Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia per la gara di Juve Stabia-Empoli, sedicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 13 dicembre alle ore 15.00.



I biglietti del settore ospiti (300 posti) sono disponibili al prezzo di euro 13.00 + diritto di prevendita, presso i punti vendita del circuito Etes o sul sito https://www.etes.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 12 dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi ad Avellino se sprovvisti di tagliando.

Per i tifosi azzurri che raggiungeranno lo Stadio Menti, il punto di ritrovo è situato nell’area di sosta dell’autostrada A1, direzione Napoli – Salerno, località Afragola; da qui saranno accompagnati dalle forze dell’ordine al settore ospiti dello stadio di Castellamare di Stabia

Empoli Fc