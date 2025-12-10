Le vespe di Castellamare si allenano in vista della sfida di sabato prossimo. Rispetto all’ultima uscita, la formazione di Abate dovrebbe tornare ad un assetto tattico più simile al un 3-1-4-2. In avanti Gabrielloni dovrebbe riprendersi la maglia da titolare per andare al fianco di Candellone. Il ruolo di play davanti alla difesa vede un ballottaggio con Leone in vantaggio su Mosti. Anche in difesa ci dovrebbe essere una variazione con Stabile a rilevare quel Bellich che, in estate, era al centro di azzurre attenzioni. Ai box ci sono Battistella, Burnete e Variner. Il possibile undici iniziale, ad oggi, potrebbe essere il seguente: Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile; Leone; Carissoni, Correia, Pierobon, Cacciamani; Candellone, Gabrielloni.