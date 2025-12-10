Sarà il Sig. Arena di Torre del Greco (NA) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato contro la Juve Stabia in trasferta.
Sono due la gare dirette nell’attuale campionato di serie B dal fischietto campano, l’ultima è stata Frosinone-Modena 2-2. Arena quest’anno ha già diretto sei partite del massimo campionato. Un solo precedente per gli azzurri con questo arbitro; si tratta della vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro il Catanzaro nell’agosto 2024. Arena ha diretto due volte la nostra Primavera. Non risultano invece precedenti con la Juve Stabia. La squadra più diretta da Arena è il Picerno con otto designazioni. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30
PEZZUTO
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: DI MARIO
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00
ARENA
VOTTA – PASCARELLA
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: PAIRETTO
REGGIANA – PADOVA h. 15:00
ALLEGRETTA
FONTANI – CATALLO
IV: ZUFFERLI
VAR: RUTELLA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – MODENA h. 15:00
PERRI
CAPALDO – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: SANTORO
AVAR: COSSO
SUDTIROL – BARI h. 15:00
COLLU
NIEDDA – ZANELLATI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: PAGANESSI
VENEZIA – MONZA h. 15:00
GALIPO’
CIPRESSA – EMMANUELE
IV: ESPOSITO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
CATANZARO – AVELLINO h. 17:15
CALZAVARA
DI GIOIA – PRESSATO
IV: STRIAMO
VAR: GUALTIERI
AVAR: MANGANIELLO
CESENA – MANTOVA h 19:30
RAPUANO
BIFFI – RINALDI
IV: SACCHI G.
VAR: BARONI
AVAR: MARESCA
CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
BELSANTI – COLAIANNI
IV: DINI
VAR: GIUA
AVAR: FABBRI
PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15
TREMOLADA
BAHRI – ZEZZA
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
siamo messi proprio male fra arbrito di napoli e quell’altri due al var !!!
Ora, non per dire ma l’arbitro di Torre del Greco che dirige una squadra di Castellammare….. mi sembra una cosa ridicola….
DISTANZA TORRE DEL GRECO – CASTELLAMMARE DI STABIA = 18.4KM
TIPO EMPOLI – CERBAIA (A. Marinai)
o tipo Pisa-Livorno….magari si stanno sulle palle
Effettivamente questa storia, anche se in modi diversi, si ripete. Ma mettete un arbitro trentino, caxxo!
Anche a noi con il Catanzaro ci ha arbitrato uno di Firenze…25 chilometri di distanza…non ci creiamo “autoalibi”…
esatto Magico. Non si capisce perchè a noi uno di vicino ci farebbe perdere a posta, invece un o di vicino a loro si fa vincere. Ovviamente anche domenica dopo tutti i piagnistei qui su PE non è successo niente contro il Palermo, dopo 15 gare nessun torto arbitrale subito, ma qui ogni settimana si piange immaginando chissà quali scenari catastrofici dettati da quali fonti di palazzo che ci vogliono male.
Infatti arbitrò di molto bene….
Col Palermo? che è successo?
Parlavo di Galipo’, rispondevo a Magico
Rino mi sembra che tu ti “contraddica” un po…chi ti dice che questo Arena sarà sicuramente a favore della Juvestabia perché è nato a 20 chilometri d distanza da Castellammare?…magari farà come Galipo’ che sicuramente non ci favorì…questo per dirti che non conta niente dove un arbitro è nato…
Rocchi ha rotto definitivamente il c.a.z.z.o
senza cercare alibi quei due al var non credo siano una sicurezza!!!
Nasca e Pairetto: t’immagini?
Nasca al Var… !? Quello che c’è ne rubo’ tre di fila prima di essere sospeso… l’arbitro del paese accanto…? Ma scherziamo, è una candid camera ?
…Secondo me l’AIA stà risparmiando sui costi di trasferta degli arbitri… XD comunque, mi preoccupano più l’accoppiata Nasca – Pairetto…
Ma poi, anche per il big match Venezia Monza (2 retrocesse dalla A) ha designato proprio il suo protetto Galipo’!!! Partita chiaramente necessitante di un fischietto superiore.
È veramente un incompetente completo, Rocchi. Specchio di come è ridotto il calcio italiano nei suoi vertici….