Sarà il Sig. Arena di Torre del Greco (NA) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato contro la Juve Stabia in trasferta.

Sono due la gare dirette nell’attuale campionato di serie B dal fischietto campano, l’ultima è stata Frosinone-Modena 2-2. Arena quest’anno ha già diretto sei partite del massimo campionato. Un solo precedente per gli azzurri con questo arbitro; si tratta della vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro il Catanzaro nell’agosto 2024. Arena ha diretto due volte la nostra Primavera. Non risultano invece precedenti con la Juve Stabia. La squadra più diretta da Arena è il Picerno con otto designazioni. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30

PEZZUTO

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      DI MARIO

VAR:  VOLPI  

AVAR:   DI VUOLO  

JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00

ARENA

VOTTA – PASCARELLA

IV:      MARCENARO

VAR:   NASCA  

AVAR:    PAIRETTO

REGGIANA – PADOVA h. 15:00

ALLEGRETTA

FONTANI – CATALLO

IV:       ZUFFERLI

VAR:       RUTELLA 

AVAR:    DEL GIOVANE

SPEZIA – MODENA h. 15:00

PERRI

CAPALDO – GRASSO

IV:     ZANOTTI

VAR:   SANTORO

AVAR:    COSSO

SUDTIROL – BARI h. 15:00

COLLU

NIEDDA – ZANELLATI

IV:      BONACINA

VAR:   PATERNA

AVAR:    PAGANESSI

VENEZIA – MONZA h. 15:00

GALIPO’

CIPRESSA – EMMANUELE

IV:     ESPOSITO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONALDI

CATANZARO – AVELLINO h. 17:15

CALZAVARA

DI GIOIA – PRESSATO

IV:     STRIAMO

VAR:    GUALTIERI

AVAR:     MANGANIELLO

CESENA – MANTOVA h 19:30

RAPUANO

BIFFI – RINALDI

IV:     SACCHI G.

VAR:     BARONI    

AVAR:      MARESCA  

CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

BELSANTI – COLAIANNI

IV:       DINI

VAR:     GIUA 

AVAR:       FABBRI

PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15

TREMOLADA

BAHRI – ZEZZA

IV:       PERENZONI

VAR:     SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

17 Commenti

    • esatto Magico. Non si capisce perchè a noi uno di vicino ci farebbe perdere a posta, invece un o di vicino a loro si fa vincere. Ovviamente anche domenica dopo tutti i piagnistei qui su PE non è successo niente contro il Palermo, dopo 15 gare nessun torto arbitrale subito, ma qui ogni settimana si piange immaginando chissà quali scenari catastrofici dettati da quali fonti di palazzo che ci vogliono male.

  9. Nasca al Var… !? Quello che c’è ne rubo’ tre di fila prima di essere sospeso… l’arbitro del paese accanto…? Ma scherziamo, è una candid camera ?

  10. …Secondo me l’AIA stà risparmiando sui costi di trasferta degli arbitri… XD comunque, mi preoccupano più l’accoppiata Nasca – Pairetto…

  11. Ma poi, anche per il big match Venezia Monza (2 retrocesse dalla A) ha designato proprio il suo protetto Galipo’!!! Partita chiaramente necessitante di un fischietto superiore.

    È veramente un incompetente completo, Rocchi. Specchio di come è ridotto il calcio italiano nei suoi vertici….

