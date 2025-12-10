I PIU I MENO – La voglia di tornare a fare punti – Vespe imbattute in casa – La squadra sta trovando la sua identità – La possibilità di sorpassarci in classfica

Gli azzurri tornano a giocare venendo da una sconfitta, anche se questa è sicuramente la meno traumatica di tutta la stagione. Una sconfitta che ha sicuramente rimesso in luce alcune falle che questa squadra ha, ma che, al contempo, ha fatto vedere che siamo sul giusto percorso a livello generale. Questa è l’occasione per dimostrare subito che quella con il Palermo è stata una parentesi.

C’è da stare però molto attenti a questa Juve Stabia, soprattutto giocando al “Menti”. I campani non hanno mai perso dentro le loro mura, sappiamo quanto anche la superficie sintetica di quel campo sia un bonus importante per i padroni di casa. Juve Stabia che poi, alla fine, ha un solo punto in meno degli azzurri.