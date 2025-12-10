|I PIU
|I MENO
|– La voglia di tornare a fare punti
|– Vespe imbattute in casa
|– La squadra sta trovando la sua identità
|– La possibilità di sorpassarci in classfica
Gli azzurri tornano a giocare venendo da una sconfitta, anche se questa è sicuramente la meno traumatica di tutta la stagione. Una sconfitta che ha sicuramente rimesso in luce alcune falle che questa squadra ha, ma che, al contempo, ha fatto vedere che siamo sul giusto percorso a livello generale. Questa è l’occasione per dimostrare subito che quella con il Palermo è stata una parentesi.
C’è da stare però molto attenti a questa Juve Stabia, soprattutto giocando al “Menti”. I campani non hanno mai perso dentro le loro mura, sappiamo quanto anche la superficie sintetica di quel campo sia un bonus importante per i padroni di casa. Juve Stabia che poi, alla fine, ha un solo punto in meno degli azzurri.
Fra i + metterei il rientro di saporiti popov e degli innocenti: spazio ai giovani!
Se Dionisi li mette….
Io invece fra i meno aggiungerei la coppia offensiva delle vespe Gabrielloni/Candellone: una delle meglio.
Io fra i meno ci metto l’arbitro: quella fav a di Rocchi ha designato Arena di Torre del Greco. Sapete quanto c’è da Castellammare di Stabia a Torre del Greco? Come da Empoli a Montelupo. Ma vaffan.c.ul.o. và!!!!!
ma forse ignora la storica rivalità sportiva e non con la città di Torre del Greco…
La rivale della Turris è il Savoia di Torre Annunziata.
mi ricordo qualche anno fa una finale play-off di C fra Juve Stabia e il Savoia: passo lo Stabia!