È ripreso il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato alle ore 15 sul campo di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. La squadra guidata da Alessio Dionisi ha iniziato la preparazione riprendendo il consueto canovaccio tattico, confermando il 3-4-2-1 come modulo di partenza. Al momento non sono ancora a disposizione Curto e Popov, anche se l’attaccante ucraino potrebbe già rientrare in gruppo nella giornata odierna. A queste assenze si aggiunge quella di Ebuehi, mentre è ancora presto per ipotizzare con precisione l’undici iniziale che affronterà la formazione allenata dall’ex azzurro Ignazio Abate.
La sensazione è che Dionisi possa tornare a schierare dall’inizio la formazione vista contro il Bari, con il possibile rientro dal primo minuto di Saporiti e Degli Innocenti. Potrebbe essere preso in considerazione anche un impiego iniziale di Pellegri, anche se al momento prevale l’idea di continuare a gestirne il minutaggio, visto l’impatto determinante che sta avendo a gara in corso. Inoltre, il terreno di gioco in sintetico, particolarmente insidioso, potrebbe sconsigliare scelte troppo rischiose per chi è reduce da problemi fisici. Stesso discorso che potrebbe valere anche per Nicolas Haas, giocatore che è indubbiamente in crescita ed è atteso un po’ da tutti; la speranza è di vederlo davvero presto in campo con la fascia di capitano al braccio, ma crediamo che in campania partirà dalla panchina.
La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura di venerdì. Le sedute di domani e dopodomani, come da programma, si svolgeranno a porte chiuse.
Shpendi 6 gol
Popov 5
Pellegri 3
Ceesay 3
Elia 1
Saporiti 1
Nasti 1
Mi aspetto di più da Nasti. Che incida di più.
Nasti non è all’altezza degli altri, gioca perché Pellegri va preservato e Popov è considerato troppo acerbo… ma Nasti è inutile: non regge un pallone, non tira e spesso interviene in modo falloso ….
Mi aspetto che dietro migliori la situazione, non davanti.
Davanti se non siamo l’attacco meglio assortito, comunque siamo tra le prime 3/4.
Dietro invece balliamo parecchio. Anche nelle occasioni in cui siamo rimasti a 0 gol subiti (es. Avellino), abbiamo sempre rischiato di prenderne un paio, graziati dagli attaccanti avversari o un grande Fulignati.
O migliorano concentrazione individuale, maggior filtro a centrocampo, attenzione sui calci da fermo. Qualcosa va fatto
fintanto che Curto non rientra ci tocca Lovato braccetto e Guarino centrale…. ed è lì che nascono i problemi….
o xké da lassù premono che giochi Guarino sempre e comunque…
Io sarei x Pellegri dall’ inizio, anche x portare subito l’inerzia dalla nostra parte. Poi i subentri.
Nicola, a Castellammare c’è un sintetico micidiale.
imprescindibile Degli Innocenti a centrocampo
Meglio che Pellegri entri dopo, proprio per il sintetico. Tanto la sua figura la fa. Se rientra Popov va bene, e magari anche Haas, Vediamo che si combina in difesa. Comunque si fa quel che si pòle, come si diceva un tempo. Col Palermo non c’era niente da fare: giocavano meglio di noi…questa è la sostanza. Ma io sono contento di come la nostra squadra ce l’ha messa tutta e di come nelle ultime partite è molto cresciuta. Vi ricordate che molti di voi dopo le prime partite temevano addirittura la retrocessione in C? Mister Dionisi è stato bravo, e ancora non ha aggiustato tutto (e tutti).
Saporiti e Degli Innocenti e formazione uguale in partenza a quella con il Bari mi sembra un giusto compromesso tra la realtà e quello che sarebbe giusto fare se ci fossero le condizioni giuste di forma e rosa (difesa a 4 e Pellegri dall’inizio).
Noi un s’era mai perso in casa fino a sabato
Loro non hanno mai perso in casa: vediamo sabato
Ormai e’ acclarato,purtroppo,che in difesa abbiamo delle carenze croniche.Curto e’ quello che ha piu’ grinta.Bisogna che Dionisi ponga rimedio ,se no devono acquistare a Gennaio.In attacco e’ determinante Pellegri.Se regge ,facciamo gli scongiuri,puo’ fare moltissimo per la squadra.Questo Bianchi e’ da scoprire.Carlo B