È ripreso il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato alle ore 15 sul campo di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. La squadra guidata da Alessio Dionisi ha iniziato la preparazione riprendendo il consueto canovaccio tattico, confermando il 3-4-2-1 come modulo di partenza. Al momento non sono ancora a disposizione Curto e Popov, anche se l’attaccante ucraino potrebbe già rientrare in gruppo nella giornata odierna. A queste assenze si aggiunge quella di Ebuehi, mentre è ancora presto per ipotizzare con precisione l’undici iniziale che affronterà la formazione allenata dall’ex azzurro Ignazio Abate.

La sensazione è che Dionisi possa tornare a schierare dall’inizio la formazione vista contro il Bari, con il possibile rientro dal primo minuto di Saporiti e Degli Innocenti. Potrebbe essere preso in considerazione anche un impiego iniziale di Pellegri, anche se al momento prevale l’idea di continuare a gestirne il minutaggio, visto l’impatto determinante che sta avendo a gara in corso. Inoltre, il terreno di gioco in sintetico, particolarmente insidioso, potrebbe sconsigliare scelte troppo rischiose per chi è reduce da problemi fisici. Stesso discorso che potrebbe valere anche per Nicolas Haas, giocatore che è indubbiamente in crescita ed è atteso un po’ da tutti; la speranza è di vederlo davvero presto in campo con la fascia di capitano al braccio, ma crediamo che in campania partirà dalla panchina.

La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura di venerdì. Le sedute di domani e dopodomani, come da programma, si svolgeranno a porte chiuse.