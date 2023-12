Regali colorati di azzurro, un momento per scambiarsi gli auguri ma soprattutto provare a portare un sorriso a chi purtroppo sta vivendo un periodo difficile. Ieri una delegazione della squadra azzurra (formata da Bastoni, Cacace, Cambiaghi, Ebuehi, Gyasi, Luperto, Maldini, Perisan, Walukiewicz) con la nostra Onlus Empoli For Charity ha fatto visita alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer per incontrare i piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie donando loro un regalo azzurro. Nell’occasione, è stata donata una maglia personalizzata per rafforzare il legame tra l’Empoli e l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.