Potrebbe terminare anticipatamente il rapporto tra Mattia Destro e l’Empoli, almeno stando ad alcuni siti specializzati. Infatti si starebbe propagando la voce che l’attaccante ex Genoa possa andare a giocare in serie B, e due club che hanno necessità di un attaccante esperto si sarebbero già mosse per prendere informazioni. Stando a quanto uscito in giornata, infatti su Destro ci sarebbero le attenzioni del Lecco e della Reggiana, che come detto, sono alla ricerca di un giocatore che possa rimpolpare il reparto offensivo.

Come scritto qualche giorno fa, purtroppo ad oggi l’operazione Destro si è rivelata l’opposto contrario di come in estata “è stata venduta” dalla dirigenza azzurra, nonostante le legittime perplessità della piazza. L’ipotesi potrebbe essere quindi veritiera, con Destro che al momento può rappresentare in attacco una scelta secondaria. Va da se che, fosse anche solo per un discorso numerico, in caso di una cessione anticipata (ricordiamo che le parti sono legate fino al giugno 2024) l’Empoli dovrà andare sul mercato per cercare una punta; magari che possa dare anche delle garanzie.