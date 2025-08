In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con il Sassuolo

OVER THE TOP

FULIGNATI

Alla sua prima in maglia azzurra, nell’anno in cui sarà finalmente protagonista, Fulignati si fa trovare subito pronto dimostrando sicurezza e qualità. Bravo in almeno due parate che salvano il risultato, ma già leader del pacchetto difensivo, gestendo bene la comunicazione con i compagni.

GUARINO

Prova davvero interessante quella dell’ex Carrarese. Diverse chiusure di pregevole fattura ed un senso della posizione sempre perfetto. Ottimo in pressione dimostrando maturità e personalità. Forse non avrà dato il suo 101%, ma Pinamonti è sistematicamente annullato.

EBUEHI

Ancora una volta si dimostra giocatore diligente e con discreti sprazzi di qualità. Sempre preciso nella fase di non possesso è però quello che dimostra maggior dimestichezza quando – sulla sua fascia di competenza – c’è da manovrare. La condizione non è ancora la migliore ma Tyrone è elemento prezioso e meritatamente capitano.

UNDER THE TOP

CARBONI

Il giocatore di proprietà dell’Inter, ancora una volta, delude. Messo anche ieri nella posizione di braccetto sinistro (dovrebbe agire più avanzato) sbaglia praticamente tutti i passaggi, soprattutto i lanci lunghi. Anche in fase difensiva si dimostra, ma potrebbe essere giustificato dalle attitudini, quello meno preciso.

IL MOMENTO

Si torna a parlare di questo, si. Difficile poter fare analisi serie ed approfondite rispetto ad una squadra che non può essere quella veritiera per disputare il prossimo campionato di serie B. Manca tanto a questo Empoli e – come già detto – buona parte deve arrivare ancora dal mercato, dove si devono fare scelte giuste. A questo poi si aggiunge anche una selva di infortuni che, rende ancora più difficile il tutto. Una nota negativa però va data all’unico modo che per adesso ha la squadra di interpretare lo sviluppo del gioco, al di là degli interpreti. Questa situazione di attesa per la pressione avversaria per poi lanciare lungo nella speranza di un appoggio centrale per i giocatori offensivi: un po’ poco, cosi come il non sfruttare al meglio le corsie laterali. Qui spetta al mister cercare anche soluzioni alternative. Il tempo, per tutto, è sempre di meno.