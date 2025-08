L’interesse dell’Empoli per Matteo Lovato, difensore classe 2000 di proprietà della Salernitana, resta vivo e concreto. Dopo l’ultima stagione in prestito al Sassuolo, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, il nome di Lovato è da giorni accostato con insistenza al club azzurro. La sensazione è che ogni giorno possa essere quello giusto per la definizione dell’accordo, anche se, al momento, la trattativa non è ancora arrivata alla chiusura definitiva. Fonti vicine alla società confermano come il dialogo tra l’Empoli, la Salernitana e lo stesso calciatore sia attivo e volto a limare gli ultimi dettagli contrattuali. L’obiettivo è portare Lovato alla corte di Guido Pagliuca il prima possibile, per rinforzare un reparto arretrato che ha bisogno di qualità ed esperienza.

Negli ultimi giorni si è registrato anche un ritorno di fiamma da parte del Sassuolo, che avrebbe valutato l’ipotesi di riportare Lovato in neroverde. Tuttavia, sembra che il difensore preferisca una destinazione che possa garantirgli maggiore continuità e un ruolo da titolare, condizione che l’Empoli sarebbe pronto ad offrirgli. Lovato, insieme a Nosa Obaretin — anche lui atteso a breve — dovrebbe comporre la nuova linea difensiva dell’Empoli, affiancando Curto, già pienamente integrato nel gruppo. L’innesto dell’ex Sassuolo rappresenterebbe un passo importante nella costruzione della squadra, considerando che il giocatore vanta già quasi 100 presenze in Serie A, un bagaglio d’esperienza fondamentale per affrontare un campionato competitivo come la Serie B.

Tutto lascia pensare che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni. L’Empoli crede fortemente in Lovato e punta su di lui per dare solidità e personalità al pacchetto arretrato.