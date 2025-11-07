I due giocatori dell’Empoli Gabriele Guarino e Brando Moruzzi sono stati convocati in Nazionale Under 21 per le gare di qualificazione alle fasi finali dei prossimi Europei del 2027 contro Polonia venerdì 14 novembre e martedi’ 18 novembre contro Montenegro.
Questa la lista completa dei convocati:
PORTIERI: Mascardi, Motta, Palmisani;
DIFENSORI: Bartesaghi, Calvani, Comuzzo, Fortini, Guarino, Idrissi, Mane, Moruzzi, Palestra;
CENTROCAMPISTI: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli;
ATTACCANTI: Camarda, Cisse, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Vavassori.
se la nazionale si affida a Guarino e Moruzzi saanda bene , giocatori più scarsi di questi due in serie b non c’è ne sono
Antonio sbagli, non sono cosi scarsi come scrivi, Guarino sta già da un paio di partite a questa parte salendo di rendimento in una fase molto brutta della squadra ed è destinato a migliorare, chi si intende un pò di calcio lo riesce a capire. Andrebbe affiancato da Lovato e da un centrocampo più fisico, ma il nostro non fa assolutamente filtro.
Su Moruzzi ancora non ho un’idea chiara, ma è una nostra fortuna che ci sia Baldini in U21 e convocandolo (perchè lo conosce dall’anno scorso a Pescara) riesce a giocare un pò almeno li e a non essere arrugginito.
Lo scorso anno con Silvio a Pescara Moruzzi ha fatto molto bene…confermato da lui…è un ragazzo giovane che non ha mai fatto la B e bisognerà avere un po di pazienza per vedere cosa può fare…i mezzi li ha…sta a lui dimostrarlo…a Chiavari…nel grigiore generale di tutti…non fece male…
Neanche Parisi, Cambiaso e De Winter avevamo mai giocato in B, ma si vedeva subito che erano di tutt’altra pasta.
Intanto stamattina conferenza stampa di Re.becca, Lot.ti e Mante.llassi: stadio in dirittura d’arrivo!!!!!
ma che sei sicuro?
E se giocassero entrambi bene con Baldini con il 433 ….?
Sul profilo Facebook Empoli FC l’intera conferenza stampa.