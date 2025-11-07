I due giocatori dell’Empoli Gabriele Guarino e Brando Moruzzi sono stati convocati in Nazionale Under 21 per le gare di qualificazione alle fasi finali dei prossimi Europei del 2027 contro Polonia venerdì 14 novembre e martedi’ 18 novembre contro Montenegro.

Questa la lista completa dei convocati:



PORTIERI: Mascardi, Motta, Palmisani;

DIFENSORI: Bartesaghi, Calvani, Comuzzo, Fortini, Guarino, Idrissi, Mane, Moruzzi, Palestra;

CENTROCAMPISTI: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli;

ATTACCANTI: Camarda, Cisse, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Vavassori.