L’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Empoli.

“Si vedono miglioramenti in tutte le fasi, e questo significa che la squadra è più matura, che legge meglio le situazioni e copre meglio il campo. Questo deriva anche da uno spirito diverso, che si è visto nelle ultime partite. Credo che i margini di crescita ci siano sempre: ci sono tanti aspetti nei quali sappiamo di poter migliorare. Contro il Venezia abbiamo tenuto un atteggiamento più accorto, ma non esiste un copione fisso. Dipende sempre dal tipo di partita che affrontiamo. L’atteggiamento è legato all’avversario che troviamo davanti. Ogni partita è a sé: cercheremo di fare la nostra, leggendo la gara e capendo cosa serve in ogni momento“

Sulla rosa abbondante

“Ho un gruppo molto numeroso, i giocatori mi mettono in difficoltà, e questo mi fa piacere perché significa che posso contare su tutti. Abbiamo la sensazione di stare bene e sappiamo che nel calcio i risultati sono fondamentali. Dobbiamo continuare su questa strada, con la giusta mentalità e la voglia di migliorarci ogni giorno”.

Sull’Empoli

“L’Empoli è una buona squadra, con l’ambizione di salire di categoria. L’anno scorso era in Serie A, ha valori importanti e dovremo andare ad Empoli con l’umiltà che ci ha contraddistinto in queste partite.”