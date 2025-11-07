Al Castellani arriva il Catanzaro reduce da tre vittorie consecutive. Gara importante per dimostrare segnali di ripresa dopo le due ultime prestazioni non sufficienti. Vediamo le ultime:
In casa azzurra si dovrebbe andare ancora con il 3-5-2. La difesa davanti a Fulignati dovrebbe essere la medesima delle ultime uscite, Lovato è disponibile ma potrebbe partire dalla panchina. Davanti si potrebbe invece partire con la giovane coppia formata da Popov e Shpendi. Elia torna dalla squalifica ed andrà a fare il quinto a destra con Carboni dirimpettaio. Ghion è indisponibile e Belardinelli dovrebbe fungere da regista. Ballottaggi sulle posizioni di mezzala, Ilie ed Ignacchiti dovrebero essere i preferiti su Degli Innocenti e Yepes. Haas torna a disposizione cosi come anche Ceesay e Nasti.
Gli indisponibili sono: Ebuehi, Ghion
Mister Dionisi sa che la gara di domani non sarà facile ma vuole vedere un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite.
Dovrebbe muoversi con il 3-5-2 anche il Catanzaro di Aquilani. Nella coppia di attaccanti ci sarà sicuramente Cissè con poi uno tra Pandolfi e Iemmello. La linea difensiva invece dovrebbe quasi certamente prevedere Antonini in mezzo a Cassandro e Brighenti. Ballottaggio in cabina di regia tra Petriccione e l’ex, Buglio. Favasulli sarà l’esterno a destra mentre a sinistra altro ballottaggio con Di Chiara avanti su D’Alessandro. Rispoli e Pontisso gli interni. Salvo sorprese gli indisponibili saranno Verrengia, Frosinini e l’ex, Di Francesco.
Il tecnico Aquilani non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Ilie, Carboni; Shpendi, Popov.
3-5-2: Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasulli, Rispoli, Petriccioni, Pontisso, Di Chiara; Pandolfi, Cissè.
No, se Ceesay è recuperato gioca: non scherziamo.
bisogna vincere per forza
Magari Paolo.Non sarà facile.
carboni belardinelli yepes…..Mah! Ignacchiti obaretin….Mah!
Se non si inizia a vincere a niente è valso il cambio d’allenatore. Con un pareggio vuol dire davvero iniziare a preoccuparsi e finire male nel proseguo della stagione. Con un punto in casa, anche se pareggi fuori, non si va da nessuna parte. Quello che dispiace è vedere ancora una volta questo modulo che se ancora non si è capito…. NON FUNZIONA! Se potessi, lo scriverei ancora più in grande
Totalmente d accordo …..spera in qualcosa di divino o si decide ad intervenire
Sennò cambio inutile in panchina per vivacchiare
Fuli
Lovato Guarino Curto
Elia Igna Bela Haas Carboni
Shpendi Ceesay
Elia va portato più avanti e davanti ci deve stare un centravanti ben più strutturato e soprattutto 2 punte vere
chiunque giochi questa squadra mette tristezza e depressione…mah…
A parte i possibili rientri di Lovato e Ceesay al posto di Curto e Carboni, ma questa di pe è la formazione giusta; il 352 è solo in fase di non possesso, mentre in fase di possesso con Ilie diventa un 3412 che può mettere in difficoltà gli avversari.
433
Fulignati
Curto Lovato Guarino Moruzzi
( se assente Lovato > Obaretin )
Belardinelli
Haas Ignacchiti
Elia Ceesay
Pellegri
Pensare a vincere non a non prenderle !
Basta difesa a 3 e far fare tutta la fascia ad Elia , assurdo
Basta
Questa mi piace, ma metterei Carboni a sinistra e Popov davanti
….si gioca da tifosi., Moruzzi ha margini di miglioramento, piede educato e corsa …Carboni nulla tutto questo
Popov anche si
giocare negli ultimi 30 mt
giocare in verticale
giocare dentro l area
basta passaggi orizzontali con i nani in campo
basta timore
Ancora Belardinelli si gioca in 10 di sicuro tutta la partita
4231
Fulignati
Curto, Lovato, Guarino, Obaretin/Moruzzi
Haas, Degli Innocenti/Ignacchiti
Elia, Saporiti, Ceesay
Pellegri/Nasti/Popov.
Inoltre al posto di Ilie farei sempre giocare più volentieri Saporiti…ha più corsa…copre di più e fa più assist…lo scorso anno ha fatto 10 gol ma anche 10 assist…è vero che era C ma non è che poi ci sia tanta differenza con questa B…a mio avviso questo ragazzo ha dei numeri…naturalmente ci vuole un po di pazienza perché è giovane e viene dalla C…per me Ilie è adatto per giocare all’oratorio…naturalmente parere personale dove ognuno la può pensare come meglio crede!
va’bene anche così…
mi basta vedere giocare per fare goal
basta il modulo universale x tutto ma sopratutto per il nulla
3421 che si trasforma 3511 che si ritrasforma -352 che si ritrasforma 343
come la trattoria a €20.00 che pubblicizza pesce fresco , bistecca fiorentina , Pizza , Pinsa …..e poi la notte la passi sul Cesso
Comunque mi raccomando continuiamo con lo stesso sistema di gioco senza cambiare…tanto si va bene
Mi sembra l’anno scorso con D’Aversa
io proverei un 4312 con
Curto Lovato Guarino obaretin
carboni ilie elia
ceesay
Popov shpendi
Salvemini Biliotti Bini Bagnoli….date una mano all’Empoli da lassù!
Mi sembra che si stia facendo un pò troppa confusione; pensare di giocare per vincere schierando un 433 con davanti Elia, Ceesay e Pellegri, significa non avere quasi mai un uomo in area di rigore avversaria: Elia è un esterno e col gol c’ha litigato; anche Ceesay è un esterno, con un buon tiro è vero, ma difficilmente è abituato ad entrare in area di rigore; rimane Pellegri, che, a parte le sue non perfette condizioni fisiche, rimarrebbe praticamente isolato, e poi non è un attaccante per così dire completo, cioè non è anche un centro boa, preferisce svariare a destra e manca per andare a prendere il pallone fuori dall’area e sfruttare il suo ottimo tiro. Se giochiamo con Pellegri, chiaramente gli va affiancato un’altro attaccante, altrimente non si riesce a sfruttare le sue potenzialità.
Ripeto, secondo me, in questo momento la formazione proposta da pe è quella giusta: non ha senso schierarsi a 4 in difesa, se poi non si ha un vero regista e un centravanti completo che fa da solo reparto.