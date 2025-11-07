Al Castellani arriva il Catanzaro reduce da tre vittorie consecutive. Gara importante per dimostrare segnali di ripresa dopo le due ultime prestazioni non sufficienti. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe andare ancora con il 3-5-2. La difesa davanti a Fulignati dovrebbe essere la medesima delle ultime uscite, Lovato è disponibile ma potrebbe partire dalla panchina. Davanti si potrebbe invece partire con la giovane coppia formata da Popov e Shpendi. Elia torna dalla squalifica ed andrà a fare il quinto a destra con Carboni dirimpettaio. Ghion è indisponibile e Belardinelli dovrebbe fungere da regista. Ballottaggi sulle posizioni di mezzala, Ilie ed Ignacchiti dovrebero essere i preferiti su Degli Innocenti e Yepes. Haas torna a disposizione cosi come anche Ceesay e Nasti.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Ghion

Mister Dionisi sa che la gara di domani non sarà facile ma vuole vedere un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite.

Dovrebbe muoversi con il 3-5-2 anche il Catanzaro di Aquilani. Nella coppia di attaccanti ci sarà sicuramente Cissè con poi uno tra Pandolfi e Iemmello. La linea difensiva invece dovrebbe quasi certamente prevedere Antonini in mezzo a Cassandro e Brighenti. Ballottaggio in cabina di regia tra Petriccione e l’ex, Buglio. Favasulli sarà l’esterno a destra mentre a sinistra altro ballottaggio con Di Chiara avanti su D’Alessandro. Rispoli e Pontisso gli interni. Salvo sorprese gli indisponibili saranno Verrengia, Frosinini e l’ex, Di Francesco.

Il tecnico Aquilani non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Ilie, Carboni; Shpendi, Popov.

3-5-2: Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasulli, Rispoli, Petriccioni, Pontisso, Di Chiara; Pandolfi, Cissè.