Sono intervenuti quest’oggi in sala stampa Rebecca Corsi (AD e Vicepresidente Empoli FC), Luca Lotti (Senior Advisor Empoli FC) ed Alessio Mantellassi (Sindaco di Empoli). Argomento l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del restyling dello stadio “Carlo Castellani”. Vi proponiamo la lunga conferenza stampa in versione integrale. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Articolo precedenteEmpoli-Catanzaro: le probabili formazioni
Articolo successivoTV | Il pregara di mister Dionisi
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

21 Commenti

      • Veramente in Italia per quanto riguarda le opere da fare ci sono due grossi problemi: la burocrazia e i subappalti, i quali sono veramente un grosso problema…all’estero questo non esiste perché chi si aggiudica l’appalto di opere pubbliche poi dopo è obbligato a portare a termine i lavori…

  6. 56 milioni ! A parte la richiesta di 15 mln pubblici secondo il decreto sport per i quali c’è da aspettare un bel pò, a me sembra un’esagerazione; e comunque, ora la palla passa all’Empoli calcio e ai partner, senza ma e senza se.

  8. ENRICO, vai a dargli una mano a smontare tutto perchè solo per quello sennò poi fanno passare un anno di tempo. Quindi se non ho capito male lo stadio per intero non sarà pronto prima di 3 anni. E ci credo che poi costa 55/60 milioni a metterlo in funzione..

  9. Perché in questa conferenza di presentazione del progetto non c’era Enrico?🤔…facciamo una petizione qui su P.E. affinché…quando si parla di stadio…Enrico sia sempre presente…è il rappresentante di noi tifosi! 😊

    • E’ vero, al tavolo oltre al sindaco corsi e lotti mancava capocantiere Enrico che poteva dire quanti bulloni sono da smontare

  13. Finalmente, avanti tutta, Stadio nuovo, palazzetto ristrutturato, rotonde, piazzale di Serravalle asfaltato, un albergo ecc ecc ma che si vuole di più. Cerchiamo tutti insieme di salvare la categoria e poi ci divertiremo ancora. FORZA MAGICO EMPOLI.

  15. Vi spiego cambio ottenuto dei terreni a monteboro
    3 zone regalate praticamente tutta la città comprende
    fanno si meno negozi ma anche lì tutto tranne che per il tifoso…
    ma secondo voi di 58 milioni la spesa reale dello stadio io la voglio sapere
    un saranno mica fatti con quei 15 milioni?…
    Almeno si poteva farlo a modo cosa c’entra la capienza se dicono che non conta la serie , avete presente in caso di serie C ci andremo in 1.500…
    per 2 rotonde e un po’ di asfalto e questo che danno indietro e una sistemata al palazzetto …
    e ci credo lo fanno praticamente siamo in mano ai privati mafiosi…

  16. Mi sbaglio o la signora Borlotti si è fatta un po’ di botolino…
    accanto ai gemelli Ceccarelli…
    e meno male un prendevano un euro …
    ma lo sanno che la maratona a fine cantiere avrà più di 40 anni ?
    ma una domanda sulla tettoia?

  17. Il problema un se li pongano dicono che proseguono un progetto di 10 anni
    ma lo hanno capito che i tempi sono cambiati ?
    10 anni e già stra vecchio va rifatto a modo seguire Arezzo …
    continuano a dire saremo i primi , da tutte le parti lo dicono…
    a sembra un copia e incolla continuo…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here