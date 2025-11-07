Sono intervenuti quest’oggi in sala stampa Rebecca Corsi (AD e Vicepresidente Empoli FC), Luca Lotti (Senior Advisor Empoli FC) ed Alessio Mantellassi (Sindaco di Empoli). Argomento l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del restyling dello stadio “Carlo Castellani”. Vi proponiamo la lunga conferenza stampa in versione integrale. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi