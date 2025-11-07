Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani contro il Catanzaro, il tecnico azzurro Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

12 Commenti

  2. Mah, sicuramente mi sbaglio, ma io lo vedo ancora in confusione, o meglio incapace di prendere delle ben precise decisioni, di imporre le sue scelte e di farsi seguire dalla squadra fino in fondo: un contentino là e uno di quà, “si è cercato di cambiare qualcosa” ma è la squadra che deve avere “coraggio”, e le solite giustificazioni sull’assenza per infortunio di giocatori “chiave”. La sua scelta iniziale, in queste 3 settimane, di lasciar un pò le cose come erano, cambiando ben poco, e quindi questa mancanza di determinazione ma soprattutto di imporre ai giocatori le sue idee (come tra l’altro gli è stato fatto notare nell’intervista), non ha fatto altro che far precipitare l’autostima degli stessi giocatori, che sicuramente si aspettavano da lui un aiuto e quindi una svolta; o ci si crede o non ci si crede in questa squadra ! Inutile sperare nel coraggio dei giocatori, quando finora, mi sembra che anche lui non lo ha mostrato fino in fondo.
    Domani è una partita importante, indipendentemente dalla squadra che affrontiamo (mamma mia quanti elogi al Catanzaro, e che è ?): deve caricare la squadra a dovere, e soprattutto autoconvincersi che la vinciamo !!!

  3. Bo’…pensavo che il peggio si fosse toccato con Pagliuca ma questo è un gatto bastonato , timoroso , mi sembra che speri in qualcosa al pari del Rosario del buon Guido .
    Serve un cambio vero , gente convinta in campo non una minestrina per andare a letto senza il mal di pancia , cerca di salvarsi il K.lo a non intervenire in maniera profonda .

    Se è così , è inutile aver cambiato allenatore per peggiorare , addirittura

  4. Speriamo che l’impressione non sia rivelatrice della reale situazione.Magari ha lavorato bene e toccato le corde giuste… Chissà…

  5. Io a divvi la verita’…premesso che non mi sta simpaticissimo…ho fiducia…e non poca…e tutto questo catastrofismo un lo vedo. E sono sempre anche dell’idea che i giocatori x andare ai playoff ci sono. Considerato che e’ subentrato in un momento del kaiser…la bacchetta magica un ce la nessuno…manco lui.
    Quindi…pazienza…KEEP CALM e FORZAEMPOLI

  6. Per me, la squadra svolterà veramente solo passando alla difesa a 4 dopo la sosta, alzando Elia e Ceesay e pressando di più coi 3 centrocampisti.

  7. Conferenze stampa che non hanno nulla a che vedere con quelle di chi l’ha preceduto.
    Da questo punto di vista, meglio Dionisi.

  9. Non ascolterò una conferenza stampa fintanto che non cambierà la situazione…. sono solo parole, se poi non si passa ai fatti…. a parole dovremmo essere primi …. invece….

  11. Sarebbe importante passare subito in vantaggio per poter poi giocare di rimessa sfruttando la velocità di Shpendi e Ceesay…..

