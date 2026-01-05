L’ormai ex allenatore azzurro Guido Pagliuca, che risulta comunque ancora sotto contratto con l’Empoli, potrebbe essere vicino a trovare una nuova panchina. Subito dopo l’esonero arrivato in azzurro si era parlato con insistenza di un possibile approdo allo Spezia, ipotesi che però non si è mai concretizzata. Adesso, per Pagliuca, potrebbero invece aprirsi le porte di Salerno. Il club granata, attualmente impegnato nel campionato di Serie C, sarebbe infatti vicino all’esonero dell’attuale allenatore e starebbe valutando diversi profili per la sostituzione. Nel ventaglio dei nomi che circolano con maggiore forza figurano anche quelli di due ex tecnici azzurri, Pasquale Marino e Roberto D’Aversa, anche se appare piuttosto complicato che quest’ultimo possa accettare la terza categoria nazionale.

Stando a quanto raccolto dai colleghi campani, Pagliuca sarebbe già stato messo in preallarme dalla Salernitana e nelle prossime ore potrebbe aprirsi un dialogo concreto tra le parti. Prima di un’eventuale firma, però, sarà necessario risolvere il rapporto contrattuale che ancora lo lega all’Empoli, anche se da questo punto di vista non sembrerebbero esserci particolari problemi.

Vedremo quindi se nei prossimi giorni la pista che porta a Salerno potrà davvero entrare nel vivo e trasformarsi in qualcosa di concreto.