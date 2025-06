Emmanuel Gyasi, tra l’altro fresco sposo, era stato inserito tra quei calciatori che a fine stagione sarebbero andati in scadenza di contratto. Sembrava quindi potersi cercare una nuova squadra senza passare dall’Empoli o, in caso di permanenza, dover ritrattare con Monteboro. Su questo punto, però, dobbiamo evidenziare un errore che abbiamo commesso, ringraziando la società per il chiarimento puntuale sulla situazione contrattuale del giocatore.

Il contratto di Gyasi, infatti, ha come scadenza effettiva giugno 2025, ma al suo interno era stata inserita un’opzione di tacito rinnovo per un ulteriore anno, portando così la scadenza potenziale al giugno 2026. La clausola che avrebbe attivato automaticamente il rinnovo, come ci ha spiegato dettagliatamente il club (ma di cui eravamo onestamente ignari, anche perché non comunicata in modo esplicito all’epoca), era legata alla salvezza ottenuta al primo anno di Serie A. La salvezza conquistata nel giugno 2024 ha dunque fatto scattare in automatico il prolungamento del contratto.

Gyasi è quindi, a tutti gli effetti, un calciatore in rosa. Se non dovessero presentarsi situazioni di mercato, e quindi proposte concrete che passino ovviamente dall’Empoli, il giocatore sarà regolarmente convocato per il prossimo ritiro estivo. Ci scusiamo per l’informazione errata precedentemente riportata.