Ardian Ismajli sta “sfogliando la margherita” per decidere il proprio futuro. Dal 30 giugno sarà libero da vincoli contrattuali e potrà continuare la propria carriera altrove. A Empoli lascia comunque un ottimo ricordo visto che, nonostante l’ultima stagione sia finita nel peggiore dei modi, il centrale albanese è stato uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. In settimana vi avevamo parlato dell’interesse del Besiktas, pronto a offrirgli un contratto pluriennale pur di portarlo alla propria corte. Tuttavia, nelle ultime ore si registra l’affondo di un’altra squadra turca.

Si tratta del Trabzonspor, squadra della città di Trebisonda, posta sul Mar Nero. Ad affermarlo è Gunebakis Gazeti, quotidiano locale. Il Trabzonspor è reduce da un campionato abbastanza anonimo, che ha terminato in settima posizione, e vede in Ismajli il rinforzo ideale per rendere più solido il proprio reparto arretrato. La sensazione è che Ismajli si prenderà tutto il tempo per decidere la sua prossima destinazione, ma dalla Turchia giungono indubbiamente sirene importanti.