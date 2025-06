Ancora pochi giorni a disposizione per le società che desiderino esercitare il proprio diritto di riscatto su un prestito. Il termine ultimo infatti è fissato nelle ore 20:00 di mercoledi prossimo, 18 Giugno. Una situazione che riguarda tutti i club professionistici con anche l’Empoli a doversi esprimere su diversi elementi.

Come già riportato in un pezzo dettagliato di qualche giorno fa, sono ben nove i calciatori su cui l’Empoli vanta lo specifico diritto. Solo in un caso, quello di Lorenzo Colombo con il Milan, ci sarebbe poi la possibilità del contro riscatto. Gli altri calciatori sono Esposito, Viti, Maleh, Vasquez, Solbakken, Zurkowski, Pellegri, Sazonov.

Stando a quanto raccolto, ed anche a quanto già ipotizzato, da Monteboro non dovrebbe muoversi niente. Nessuno di questi calciatori dovrebbe essere riscattato alle condizioni contrattuali prestabilite. Conseguenza il rientro ai rispetti club di appartenenza. Come la storia ci ha già dimostrato, questo non vuol dire che con tutti i sopracitati elementi non ci possa essere una rinegoziazione.