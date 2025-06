Non sono bastati 120 minuti per decretare la quarta promossa in serie B, tra Pescara e Ternana sono stati necessari i calci di rigori. Dopo il successo maturato nella gara di andata disputata lunedì sera al “Libero Liberati” degli abruzzesi per 1-0, nel ritorno disputato ieri sera in un “Adriatico Giovanni Cornacchia” gremito come non mai sono stati gli umbri ad imporsi con lo stesso punteggio. Il gol lo ha messo a segno de Boer a metà della seconda frazione. I biancocelesti hanno dovuto disputare parte della ripresa e tutti i tempi supplementari in dieci uomini per l’espulsione di Dagasso.

Poi i rigori sono stati decisivi, dove il protagonista assoluto è stato il portiere del Pescara Alessandro Plizzari che era stato decisivo in almeno altri tre interventi durante la partita. Chiudendo una stagione disputata su livelli altissimi, per l’ex Baldini arriva la seconda promozione in serie B a distanza di quattro anni da quella conseguita alla guida del Palermo. Gli adriatici tornano in serie B dopo quattro anni, sono la 19^ partecipante alla serie cadetta. Adesso attendiamo l’esito del playout tra Sampdoria e Salernitana per capire chi sarà la ventesima, a meno di sorprese dalle aule di tribunale.