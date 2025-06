Abbiamo già avuto modo di parlare di Liam Henderson, del fatto che sia uno dei giocatori in scadenza di contratto e di come su di lui si siano già accese alcune sirene dalla Serie A. Sassuolo e Lecce, infatti, avrebbero già preso informazioni attraverso il suo agente. Adesso, però, arriva anche una notizia che vedrebbe Henderson finito sotto osservazione da parte di due club d’Oltremanica. Per la precisione, si tratta del Bristol City e dello Swansea. Entrambe le squadre — anche se lo Swansea è gallese — partecipano alla Championship, la seconda divisione del calcio inglese.

Il rumor è stato lanciato da uno dei siti più letti in Inghilterra, footballleagueworld.co.uk, che riferisce come i due club abbiano messo nel mirino il centrocampista scozzese. Henderson, in carriera, non ha mai giocato nel campionato inglese, avendo invece militato in quello scozzese con le maglie del Celtic Glasgow e dell’Hibernian. Sia i “Robins” che i “Cigni” sarebbero seriamente interessati al giocatore, che viene seguito da tempo. Si parla addirittura di una “battaglia” tra le due squadre per accaparrarsi Henderson, complice anche il costo dell’operazione che si preannuncia contenuto.

Vedremo quindi se il futuro di Henderson sarà ancora in Italia o se ci sarà un ritorno verso casa. Al momento, non arrivano segnali di una possibile offerta di rinnovo da parte dell’Empoli per valutare un prolungamento del contratto.