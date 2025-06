Uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato sarà Tino Anjorin, arrivato lo scorso anno dal Chelsea a costo zero. Il centrocampista inglese si è dimostrato valido e adatto alla Serie A, nonostante sia dovuto rimanere ai box per diversi mesi a causa di un infortunio muscolare. Ma quando è sceso in campo ha fatto vedere cose egregie ed è anche grazie ai suoi due gol contro Venezia e Parma che l’Empoli è rimasto a galla fino all’ultimo.

Pe riaprire un nuovo ciclo in B, l’Empoli ha bisogno di monetizzare e Anjorin è uno dei calciatori che piace di più, avendo mercato sia qui in Italia che all’estero. La squadra più intenzionata ad acquistarlo sembrerebbe l’Atalanta, con il nuovo tecnico tecnico Juric che lo vede molto adatto al suo tipo di gioco. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Ricordando che il Chelsea detiene una percentuale del 50% sulla futura cessione, Anjorin sarebbe una sicura plusvalenza e porterebbe soldi freschi nelle casse di Monteboro.

Il valore attuale del calciatore inglese si aggira attorno ai 6 milioni di euro, una cifra che se dovessero aumentare gli estimatori sarebbe destinata giocoforza a salire. L’Empoli attende fiducioso un’offerta nella quale potrebbe entrare anche il prestito di Vlahovic come potenziale contropartita.