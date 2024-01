Inizia il girone di ritorno e la prima gara è subito da non sbagliare. Scontro direttissimo con il Verona che se da una parte avrà il vantaggio di giocare in casa, dall’altra vive una situazione interna molto complicata. L’Empoli deve vincere, non ci saranno eventuali belle prestazioni a dar sostegno ad un’assenza di risultato. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 4-3-1-2, magari cambiabile in corsa. Dovrebbe partire dal primo minuto Zurkowski, il giocatore sta fisicamente bene e quindi non ci sono particolari attese per lui. In difesa torna Cacace a sinistra, e per fortuna torna Bereszynski a destra vista l’indisponibilità di Ebuehi. Ballottaggio Walu-Ismajli per andare al fianco di Lupero. Per le altre posizioni ci dovrebbe essere continuità rispetto alla gara di domenica scorsa, con Baldanzi dentro dal primo minuto.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Guarino, Pezzella, Kovalenko, Bastoni.

Mister Andreazzoli non vuol mettere troppa pressione sulla specifica partita ma ne evidenzia l’importanza strategica.

Il Verona dovrebbe adottare un 4-2-3-1 come assetto di partenza. Scelte abbastanza obbligate per Baroni che dovrà mandare in campo anche alcuni elementi che sembrano essere sul piede di partenza, su tutti Ngonge. Sarà Djuric a mettersi davanti a tutti con Henry che potrebbe partire dalla panchina. A supportarlo, oltre al già citato belga, andranno Suslov e Mboula. Da capire le condizioni dell’ex Saponara che non è al meglio. L’unico ballottaggio lo troviamo in difesa dove Coppola pare essere in vantaggio su Dawidowicz.

Il tecnico Baroni non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online. Vi riporteremo comunque le sue dichiarazioni.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric.

4-3-1-2: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.