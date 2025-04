Domenica alle 15:00 è in programma allo Stadio Franchi il derby Fiorentina-Empoli valevole per la 34a giornata e, come accaduto in occasione della gara di Coppa Italia, i gruppi Ultras azzurri della maratona hanno comunicato che non saranno presenti allo stadio a causa delle limitazioni del numero dei biglietti.

Questo il comunicato emesso: