Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro della prossima sfida di campionato degli azzurri, quella in programma domenica pomeriggio nel derby di Firenze.

Sono dodici le partite arbitrate dal fischietto romagnolo in questa stagione di serie A, un precedente con l’Empoli sconfitto in casa dal Genoa. In totale sono dieci i precedenti tra Rapuano e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 4 vittorie, 5 sconfitte ed un pareggio. Sono invece cinque i precedenti di questo arbitro con la Fiorentina, in questo caso il bilancio dei gigliati è di 3 vittorie, un pari, una sconfitta. Le squadre più dirette da Rapuano sono l’Ascoli e la Salernitana con diciassette designazioni. L’ultima gara diretta è stata Juventus-Genoa 1-0. Al VAR ci sarà Marini di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

ATALANTA – LECCE Venerdì 25/04 h.20.45

LA PENNA

ROSSI M. – CECCONI

IV: PERRI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

COMO – GENOA h.12.30

ARENA

CARBONE – PERETTI

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MASSA

VENEZIA – MILAN h.12.30

MANGANIELLO

BERTI – BAHRI

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

FIORENTINA – EMPOLI h.15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

INTER – ROMA

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: PICCININI

JUVENTUS – MONZA

PERENZONI

ROSSI C. – RICCI

IV: COSSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – TORINO h. 20.45

MARIANI

IMPERIALE – PRETI

IV: BONACINA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

UDINESE – BOLOGNA Lunedì 28/04 h. 18.30

MARESCA

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: SANTORO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASSA

H. VERONA – CAGLIARI Lunedì 28/04 h. 20.45

ABISSO

COLAROSSI – MONACO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CHIFFI

LAZIO – PARMA Lunedì 28/04 h. 20.45

SACCHI

BINDONI – TEGONI

IV: MONALDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MERAVIGLIA