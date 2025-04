B O L O G N A 2 E M P O L I 1

6′ Fabbian, 32′ Kovalenko, 86′ Dallinga

Finisce 2-1 per il Bologna la gara della semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata al “Dall’Ara”. Felsinei avanti con Fabbian, pareggio azzurro di Kovalenko e poi Dallinga a chiuderla. Il Bologna va in finale, dove troverà il Milan, per l’Empoli l’avventura finisce qui con il raggiungimento di una storica semifinale. Ovviamente la gara odierna era condizionata fortemente dal netto successo rossoblù del Castellani, con poi il gol del 1-0 trovato dopo sette minuti. Da dire però che l’Empoli, da quel momento (dopo un avvio molto difficile) ha fatto vedere cose interessanti ed offerto una piacevole prestazione, andandosi anche a prendere – sempre nel primo tempo – il pareggio. Nella ripresa però c’è di fatto solo il Bologna in campo, gli azzurri si limitano a qualche giocata di rimessa ma i padroni di casa meritano e trovano il gol, all’86’, che va a fargli vincere anche la specifica gara di ritorno. Poco altro da aggiungere per una gara il cui epilogo era scritto nelle stelle e dalla quale non potevamo certo aspettarci niente se non una prestazione decente. La scelta sulla gestione di questo impegno la si è vista nella gara di andata che non resterà una macchia solo se riusciremo a trovare la salvezza.

BOLOGNA (4-2-3-1) : Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi (46′ Erlic), Lykogiannis; Freuler (82′ El Azzouzi), Moro; Orsolini (46′ Dominguez), Fabbian (72′ Pobega), Cambiaghi (72′ Pedrola); Dallinga.

A Disp: Skorupski, Bagnolini, Calabria, Miranda, Ferguson, Aebischer, Castro, Ndoye, Odgaard.

Allenatore: Vincenzo Italiano

EMPOLI (3-5-2) : Seghetti; De Sciglio Marianucci (46′ Goglichidze), Tosto; Ebuehi (62′ Gyasi), Sambia, Kovalenko (80′ Campaniello), Bacci (62′ Henderson), Cacace; Konate, Solbakken (46′ Colombo).

A Disp: Silvestri, Brancolini, Di Leva, Baralla, Morai, Asmussen.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Bindoni/Tegoni. VAR: Di Paolo/Paterna.

Ammoniti: 19′ De Sciglio (E), 20′ Marianucci (E), 46′ Orsolini (B), 59′ Sambia (E).

92′- Finisce adesso con una sconfitta, stavolta onorevole per gli azzurri superati 2-1 al “Dall’Ara” dopo il 3-0 della gara di andata. Dopo la sonora sconfitta della gara giocata al “Castellani” questa era poco più di una formalità. Tuttavia la squadra di D’Aversa ha fatto vedere buone cose, dando indicazione in vista del finale di campionato. Resta il rammarico per il modo in cui si è persa la gara di andata seppur contro una squadra in condizioni psico-fisiche straripanti.

91′- Si attende ormai soltanto il triplice fischio del direttore di gara.

90′- Assegnati due minuti di recupero.

90′- Campaniello prova ad involarsi ma viene fermato da Erlic. Riparte il Bologna con Pedrola per Dominguez fermato da un indomabile Cacace.

88′- Si riparte da un rinvio di Seghetti quando manca due minuti più recupero alla fine. Gli azzurri cercano di mantenere l’imbattibilità in trasferta gettandosi in avanti. Il cross di Cacace da sinistra si perde sopra la traversa.

86′- Torna in vantaggio il Bologna con Dallinga abile a raccogliere il cross da sinistra di Pedrola. Il suo colpo di testa non lascia scampo a Seghetti

85′- Goglichidze fondamentale sul cross de Silvestri, poi Cacace si immola sul destro di Moro.

84′- E’ cominciata ormai la festa al “Dall’Ara” che assapora la gioia per la storica finale di Coppa Italia con il Milan del 14 maggio.

83′- Cacace commette fallo proprio sul neo entrato.

82′- Ultimo cambio anche per i rossoblù: El Azzouzi per Freuler.

81′- Pedrola si mette in proprio, il suo sinistro viene intercettato da Goglichidze poi Dallinga da buona posizione mette alto.

80′- Ultimo cambio per gli azzurri: Campaniello per Kovalenko.

78′- Manovra avvolgente della squadra di Italiano iniziata da Dominguez, proseguita da Moro per De Silvestri. Il suo cross in area respinto dalla retroguardia azzurra.

76′- Conquista un calcio di punizione nella propria metà campo la squadra emiliana.

74′- Punito l’intervento in scivolata di Colombo ai danni di Pobega. Punizione per i rossoblù.

73′- Destro insidioso di Dominguez alto sopra la traversa.

72′- Altro doppio cambio anche per Vincenzo Italiano: Pobega e Pedrola per Fabbian e Cambiaghi.

71′- Dallinga premia l’inserimento di Fabbian fermato da Goglichidze.

69′- Seghetti! il portiere azzurro sbarra la strada in maniera eccellente allo sgusciante Dominguez.

68′- La gara sta andando via stancamente senza emozioni.

66′- De Sciglio costretto all’ennesimo fallo su Cambiaghi all’altezza dell’out sinistro.

65′- Episodio curioso: Marcenaro tocca inavvertitamente palla di Cambiaghi verso un compagno, il direttore gara consegna palla agli azzurri.

64′- Colombo protegge palla dall’attacco di Erlic, il suo passaggio in verticale troppo lungo per Konate e Sambia.

62′- Altro doppio cambio per D’Aversa: Gyasi ed Henderson per Ebuhei e Bacci.

60′- Concluso il check, il cartellino rimane giallo per il francese.

59′- Il cartellino potrebbe diventare rosso per l’esterno dell’Empoli. Check con il var in corso

59′- Entrata insensata di Sambia su Lykogiannis. Cartellino giallo per il numero 7 azzurro.

58′- Destro dal limite di Fabbian respinto da Seghetti.

57′- Colombo commette fallo su Fabbian. Punizione in favore dei rossoblù.

55′- Combinazione Dominguez-Cambiaghi, il suo destro dal limite si perde alto sopra la traversa.

54′- Batte Sambia da destra, la palla spiove nel cuore dell’area. Tiro di Colombo respinto da Lucumì, poi l’ultimo tocco è di De Sciglio.

53′- Cacace conquista il primo angolo della ripresa per gli azzurri.

52′- Punizione guadagnata dai rossoblù all’altezza del vertice destro dell’area. Il destro di Lykogiannis direttamente sopra la traversa.

51′- Dominguez da destra la mette in mezzo all’area, la toglie Goglichidze.

50′- Moro per Cambiaghi sul quale fa buona guardia De Sciglio.

48′- Possesso palla degli azzurri nella metà campo rossoblù. La verticalizzazione di Goglichidze non trova Colombo.

46′- Il Bologna muove il primo pallone della ripresa. Due cambi per parte, per gli azzurri: Goglichidze e Colombo per Marianucci e Solbakken. Gli emiliani rispondono con Erlic e Dominguez per Lucumì ed Orsolini.

2° Tempo

46′- Si va al riposo sul risultato di 1-1 tra Bologna ed Empoli. I rossoblù avevano trovato il vantaggio con Fabbian in avvio, creando altre occasioni per il raddoppio poi il pareggio di Kovalenko ha permesso gli azzurri di affrontare la gara con maggiore coraggio offrendo una maggiore resistenza ai padroni di casa.

46′- Orsolini è il primo ammonito della gara del Bologna per aver strattonato Cacace.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Fallo in attacco di Fabbian su Marianucci. Punizione per gli azzurri all’altezza della linea mediana del campo.

42′- Preciso stavolta De Sciglio in anticipo su Cambiaghi, sul proseguimento dell’azione fallo di Sambia su Lucumì.

41′- Lykogiannis da sinistra a cercare Fabbian che non controlla la sfera. Guadagna una rimessa laterale l’Empoli.

39′- Cacace in ritardo su Orsolini che genera un calcio di punizione per il Bologna.

38′- Stavolta il fallo lo commette Dallinga ai danni di Cacace.

37′- Dallinga da destra per Orsolini non perfetto nel controllo favorendo la chiusura di Marianucci. Sul proseguo dell’azione fallo di Konate ai danni di Moro.

36′- Bella sventagliata di Sambia per Cacace fermato in fallo laterale. Konate spinge Lucumì procurando una punizione ai padroni di casa.

34′- Sfonda a destra Ebuhei il suo cross troppo lungo per Kovalenko, allontana la difesa rossoblù in fallo laterale.

32′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Kovalenko raccogliendo la respinta di Ravaglia sul destro di Solbakken.

30′- Rimessa laterale per i padroni di casa mentre è scoccata la mezz’ora di una gara che non sembra aver storia, anche in virtù del 3-0 maturato nella gara di andata.

28′- Bella combinazione dei rossoblù a mettere in movimento Lykogiannis, il suo cross sul quale non arrivano Dallinga e Fabbian. Orsolini ha la palla sul sinistro ma non trova spazio consentendo alla difesa azzurra di chiudersi.

27′- Ancora un fallo di De Sciglio ai danni di Cambiaghi. Punizione per il Bologna.

26′- Il fraseggio dei felsinei manda sistematicamente a vuoto il pressing degli uomini di D’Aversa.

24′- Lykogiannis da sinistra, allontana Marianucci in fallo laterale.

22′- Dallinga ruba palla a De Sciglio allarga per Orsolini, il suo destro deviato in angolo. Dalla bandierina Moro per De Silvestri anticipato dalla retroguardia azzurra.

20′- Ammonito anche Marianucci per fallo da dietro su Fabbian.

19′- De Sciglio spende un giallo per fermare Cambiaghi che lo aveva saltato.

18′- Arriva il primo angolo per gli azzurri affidato a Sambia. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il sinistro debole di Solbakken neutralizzato in due tempi da Rovaglia.

17′- Ebuhei commette fallo ai danni di Freuler. Punizione per i padroni di casa nei pressi della linea di fondo.

16′- Buona lettura di Cacace in anticipo su Orsolini.

14′- Seghetti! prodigioso riflesso del portiere azzurro sulla deviazione sotto misura di Dallinga. Quando attacca la squadra di Italiano da sempre la sensazione di creare pericoli all’Empoli.

13′- Dallinga e ne va in campo aperto, si presenta in area arma il destro sul quale si immola Marianucci. Arriva così il quarto angolo per il Bologna.

12′- Strana la soluzione del norvegese che poteva calciare con il destro. Tuttavia primo segnale per gli azzurri, dopo un inizio decisamente complicato.

11′- Solbakken scatta sul filo del fuorigioco servito da Konate, si presenta davanti a Rovaglia ma il suo sinistro finisce a lato.

9′- Seghetti! il portiere azzurro alza in angolo sul sinistro di Lykogiannis.

8′- Comprensibile euforia al “Dall’Ara” questa sera gremito in ogni ordine di posto.

6′- Si porta in vantaggio il Bologna sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Fabbian raccoglie di testa il cross da destra di Moro

‘- L’ex Cambiaghi esce dal traffico facendo partire l’azione del Bologna, poi Ebuhei viene colpito dal traversone da sinistra di Lykogiannis.

5′- Lancio impreciso di Kovalenko che intendeva servire Solbakken.

4′- Ravaglia anticipa in maniera comoda Solbakken, può ripartire il Bologna.

2′- Tosto svirgola il pallone favorendo l’azione in campo aperto dei rossoblù. Orsolini con il “sombrero” guadagna il primo angolo della partita. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina stacco aereo di De Silvestri alto sopra la traversa.

1′- Gli azzurri muovono il primo pallone della partita. Ebuhei cerca Sambia all’altezza dell’out destro ma si chiudono con efficacia i felsinei.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento di Papa Francesco. Si conclude con un fragoroso applauso per il Santo Padre.

0′ – Azzurri in campo con l’undici annunciato alla vigilia. Diversi gli elementi lasciati a casa.

1° Tempo