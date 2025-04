Il centrocampista azzurro Viktor Kovalenko è intervenuto in sala stampa nel dopo gara di Bologna.

Come giudichi questa prestazione, in cui avete dimostrato di voler stare uniti…

“Siamo arrivati qui sapendo che Bologna è una squadra forte e volevamo provare a fare risultato qui, lasciandoci alle spalle il risultato dell’andata. Ora che la nostra avventura in Coppa Italia è finita, testa solo e unicamente al campionato per raggiungere la salvezza”

Ti aspettavi quella palla sul gol?

“Si, ma ha fatto tutto bene Solbakken”