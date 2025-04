Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dalla semifinale di ritorno di Coppa contro il Bologna.

SEGHETTI: 6,5 Nessuna responsabilità sui gol ed un paio di ottime parate. Anche oggi si fa valere.

DE SCIGLIO: 5 Spesso in difficoltà con Cambiaghi ad avere la meglio. Nel primo tempo un paio di errori che un giocatore della sue esperienza non può commettere.

MARIANUCCI: 5,5 Non il solito di sempre. In occasione del primo gol felsineo è in netto ritardo. Spesso fuori posizione anche se fa un bel recupero su Dallinga

GOGLICHIDZE: 6 Entra bene e dalla sua chiude tutte le offensive avversarie

TOSTO: 5,5 Bene per l’impegno ma ancora qualcosa manca. Esce sconfitto dal confronto con Dallinga

EBUEHI: 5,5 Non gioca nella sua abituale posizione e spesso palesa qualche difficoltà. La condizione non è ancora delle migliori ma dalla sua parte c’è spesso facilità per il Bologna.

GYASI: 6 Molto più ordinato del compagno che rileva anche se non fa cose eccezionali.

KOVALENKO: 6 Non sbaglia la facile palla che Ravaglia gli mette sui piedi. Per il resto partita onesta anche se si vede che non è al suo top

CAMPANIELLO: S.V.

BACCI: 5,5 Inizio complicato, viene seminato con troppa facilità da Moro. Impacciato quando deve gestire il pallone, rallenta il ritmo

HENDERSON: 6 L’esperienza si fa sentire e porta maggiore precisione rispetto al compagno. Bene in fase di non possesso.

CACACE: 6 Da mezzala si fa apprezzare andando anche a limitare non poco Orsolini

SAMBIA: 5,5 Fa qualcosa di incredibile in occasione dell’azione che porta al gol azzurro. Per il resto tantissime ombre ed un fallo che meritava – dobbiamo essere onesti – il rosso

SOLBAKKEN: 6 Non trova il gol ma è il più pericoloso dei nostri ed oggi palesa un buono stato. Una delle migliori prestazioni di questa stagione.

COLOMBO: 5 Tanta generosità ma per il resto poco. Perde la palla che porta al raddoppio del Bologna

KONATE: 5 Una buona palla per Solbakken poi il niente.

MISTER D’AVERSA: 5,5 Sceglie la prudenza facendo un turnover davvero importante. Una scelta legittima, giusta soprattutto dopo quanto fatto e visto all’andata, ma una scelta che poteva fruttare al massimo quello visto stasera. La squadra si riprende bene dal primo gol subito e gioca un buon primo tempo. Poco nel secondo anche se i cambi danno maggior equilibrio. Si esce dalla Coppa con un risultato storico ma si poteva uscire più a testa alta; speriamo che la gestione valga la salvezza.