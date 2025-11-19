|I PIU
|I MENO
|– Il riposo può essere stato benevolo
|– L’ambiente caldo di Avellino e il sintetico
|– La fiducia aumentata dopo Catanzaro
|– La squadra manca ancora di continuità
La sosta può aver portato benefici, non solo in termini atletici ma anche sul piano del morale. L’Empoli ha tirato un po’ il fiato dopo il tour de force delle ultime altalenanti partite e si appresta ad affrontare la trasferta campana con maggiore fiducia e capacità nei propri mezzi.
L’ambiente caldo di Avellino e il manto sintetico del Partenio-Lombardi può dare qualche vantaggio ai padroni di casa, maggiormente abituati a queste condizioni. Inoltre talvolta l’Empoli manca di continuità nei vari momenti della gara, quando la lucidità viene meno. Ad Avellino servirà grande attenzione dal primo all’ultimo minuto.
Più: i nostri attaccanti segnano sempre
Meno: non una grande tradizione a Avellino, ricordo solo una vittoria al 90° con gol di Baiano
Sarà dura!
Che era pure un ex forse..
Tutino avrà voglia rivalsa,occhio…
Fra pochi minuti esce l’arbitro.