Quello di sabato prossimo sarà l’ottavo incrocio storico in Irpinia tra Azzurri e Biancoverdi. Al momento il bilancio vede l’Avellino con tre vittorie, due pareggi e due sono le vittorie azzurre. Le due squadre si sono affrontate in tutte e tre le categorie professionistiche con il primo incrocio che risale alla stagione di serie A 1986/87 che vide tra l’altro il successo dell’Empoli per 1-0 grazie al gol di Baiano a fine gara.

Il secondo ed ultimo successo dei nostri è arrivato nel campionato di B 08/09; 1-0 gol di Saudati. Le ultime due sfide in Irpinia sono state amare, infatti nella stagione di B 2013/14, con Sarri in panchina, abbiamo perso 1-0 con gol biancoverde di Galabinov su rigore. Poi, nella B 2017/18, con ancora Vivarini allenatore, la sconfitta è stata per 3-2 in rimonata; azzurri avanti di due con i gol di Donnarumma e Zajc, poi nello spazio di un quarto d’ora i gol di Kresic, Castaldo e D’Angelo. Il primo successo dell’Avellino ricorre invece alla stagione di serie A 1987/88, perdemmo 1-0 con gol di Di Mauro. I due pareggi sono arrivati nel campionato di B 88/89 (1-1 Baiano, Francioso) e di C1 94/95 (1-1 Ferraro, Masini)

Vediamo la cronistoria della gare giocate ad Avellino dagli azzurri:

1986/1987 Serie A 0-1

1987/1988 Serie A 1-0

1988/1989 Serie B 1-1

1994/1995 Serie C1 1-1

2008/2009 Serie B 0-1

2013/2014 Serie B 1-0

2017/2018 Serie B 3-2