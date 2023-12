I PIÙ

– Empoli meglio in trasferta che in casa

– Cagliari non irreprensibile in difesa I MENO

– Il Cagliari è una squadra che non muore mai

– Il fuoriclasse in panchina

Fino a questo momento l’Empoli sta costruendo la sua salvezza più fuori casa che in casa. Il rendimento lontano dal Castellani, per una squadra che si deve salvare, è tutto sommato soddisfacente. Il Cagliari può andare in difficoltà, se messo sotto pressione, e la sua difesa non sembra del tutto irreprensibile.

Lo abbiamo detto spesso, il fuoriclasse il Cagliari ce l’ha in panchina. Mister Ranieri è l’arma in più di una squadra battagliera, che non muore mai. Tante le occasioni in cui i sardi hanno riacciuffato e ribaltato la gara negli ultimi minuti. L’Empoli dovrà stare attento fino all’ultimo istante.