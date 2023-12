Si sa, il rischio è quello di raccontare una storia ormai sentita più e più volte, storia che nell’ultimo periodo non ha avuto un lieto fine. Ma se la si racconta, ancora, non è per giocare ad “al lupo, al lupo” ma perché le sensazione ed i desideri restano gli stessi. Parliamo di Szymon Zurkowski. Potrebbe essere lui infatti il primo elemento che il club di Monteboro andrà a sondare per mettere mano al mercato di riparazione. Come abbiamo già accennato, c’è in atto un ritorno tattico al 4-3-1-2, e la necessità primaria del club sarà quello di andare a prendere una/due mezzali destre che possano avere determinate caratteristiche.

E’ indubbio che il ventiseienne polacco si vada a configurare al meglio in questo identikit. Oltretutto la sua ultima stagione in azzurro, molto positiva, fu proprio con Andreazzoli alla guida. Zurko non avrebbe bisogno di nessun periodo di ambientamento, conosce bene il modulo, conosce bene cosa chiede l’allenatore. Ovviamente in mezzo a tutto c’è lo Spezia, che di Szymon detiene il cartellino. I liguri potrebbero però aver bisogno di liberarsi di uno stipendio importante, considerando poi che l’impiego attuale non è certo massimo; basti pensare che Zurkowsky è partito titolare solo sei volte in stagione. Difficile anche pensare che lo Spezia possa fare la cresta sull’ex Fiorentina rispetto a quanto lo ha pagato, questo per dire che potrebbe essere trovata una formula che – magari con la salvezza in tasca – permetta all’Empoli di acquistare il giocatore senza doversi svenare.

Ovviamente per adesso siamo nel campo delle chiacchiere, anche se poi tutt’altro che infondate circa l’interesse. Vedremo con l’avvio del mercato se, con un anno e mezzo di ritardo, Zurkowski potrà tornare a vestire la “sua” maglia… si, sua, perché in tutto questo non c’è neanche da dire che lui ad Empoli verrebbe a piedi.