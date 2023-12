Sarà il Sig. Maresca di Napoli l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato contro il Cagliari in Sardegna.

Quella di sabato sarà l’ottava direzione stagionale nel massimo campionato per il fischietto campano. Maresca ritrova l’Empoli dopo averlo diretto nella sfortunata gara di Bologna persa 3-0. Sono dieci i precedenti dell’arbitro partenopeo con l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Sono 12 i precedenti con il Cagliari, ed in questo caso il bilancio per i rossoblù è di 10 sconfitte, un pari ed una vittoria. La squadra più diretta è la Lazio con 23 direzioni. L’ultima gara arbitrata è stata Lazio-Inter 0-2. Al VAR ci sarà Paterna di Teramo.

Vediamo quelle che saranno le designazioni di giornata:

FIORENTINA – TORINO Venerdì 29/12 h. 18.30

LA PENNA

PERETTI – TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

NAPOLI – MONZA Venerdì 29/12 h. 18.30

DI BELLO

ZINGARELLI – BARONE

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

GENOA-INTER Venerdì 29/12 h. 20.45

DOVERI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

LAZIO – FROSINONE Venerdì 29/12 h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – TRINCHIERI

IV: FABBRI

VAR: SERRA

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – LECCE h. 12.30

MANGANIELLO

CECCONI – VALERIANI

IV: PERENZONI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – EMPOLI h. 15.00

MARESCA

CARBONE – GIALLATINI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

UDINESE – BOLOGNA h. 15.00

ORSATO

BACCINI – POLITI

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – SASSUOLO h. 18.00

MARINELLI

ROSSI M. – RICCI

IV: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

H.VERONA–SALERNITANA h. 18.00

MARIANI

COLAROSSI – DI MONTE

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: PAGNOTTA

JUVENTUS – ROMA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO