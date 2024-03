I PIU

– L’Empoli non si è mai disunito nelle due sconfitte

– L’assenza di Zirkzee I MENO

– Il Bologna ha perso solo tre volte in trasferta

– La voglia dei rossoblù di arrivare a un traguardo storico

I rossoblù, che già all’andata mostrarono la loro superiorità tecnica, hanno perso solo tre volte in trasferta in questa stagione. L’ultimo passo falso risale al 14 gennaio contro il Cagliari, poi hanno collezionato sette punti in tre partite collezionando gli scalpi prestigiosi di Lazio e Atalanta. Il Bologna sta disputando un campionato eccezionale e non gli mancheranno gli stimoli per fare bene anche al Castellani.

Di positivo c’è l’assenza di Zirkzee, punto di riferimento offensivo per il gioco di Thiago Motta, che starà fermo per almeno un mese. Inoltre l’Empoli, nonostante le ultime due battute d’arresto, non si è mai lasciato sopraffare, mantenendo unità dal punto di vista difensivo. Aspetto che potrebbe svolgere un ruolo fondamentale contro i bolognesi.